Los jugadores del Barça, citados para hacerse los test de coronavirus el próximo día 28 de abril

El Barça ha contratado a una clínica privada para los test de coronavirus y seguir preparando esa puesta en marcha de cara a los entrenamientos. Los jugadores están citados el día 28, pero ninguno se bajará del vehículo: se les tomará una muestra y abandonarán las instalaciones porque no hay programada ninguna reunión.

Así, se harán la prueba y se marcharán para continuar el confinamiento. No cambia nada y, hasta que no haya luz verde, los futbolistas no irán a entrenarse.