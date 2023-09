Joao Felix y Cancelo, regalos de última hora para Xavi

El Barcelona ha hecho oficial la llegada de Joao Cancelo y de Joao Felix en este último día de mercado. Ambos jugadores llegaban a media tarde a la ciudad condal y se trasladaban a las oficinas del club azulgrana. Allí han cerrado el acuerdo definitivamente con el Manchester City y el Atlético de Madrid.

Ambos llegan en calidad de cedidos sin opción de compra. El lateral era una de las grandes peticiones de Xavi que ya le quiso el pasado mercado de invierno cuando se marchó al Bayern de Munich. Caso distinto es el de Joa Felix.

Xavi no veía prioritaria su contratación. No así, Joan Laporta que es un enamorado del ex del Benfica. La salida de Ansu Fati ha facilitado la operación, más teniendo en cuenta que ambos comparten la representación de Mendes. El atacante ya declaró su predilección por jugar en el Barcelona, algo que encendió a la afición rojiblanca e hizo que su situación allí fuera insostenible. Joao Félix, delantero del Atlético de Madrid, ha ampliado por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, su contrato con el club rojiblanco, además de aceptar una rebaja de su sueldo, para ir cedido al Barcelona en una cesión simple, no remunerada, en la que el conjunto azulgrana se hará cargo de la ficha del futbolista

En el capítulo de salidas, además de Ansu, Abde se marcharía al Betis por una cifra cercana a los 10 millones por la mitad de su pase, mientras que Eric García cedido al Girona.