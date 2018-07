Iniesta: "Fue un error que cometimos como equipo, de todo se aprende"

El capitán del F.C Barcelona Andrés Iniesta ha vuelto a hablar sobre lo sucedido tras el partido frente al Getafe, donde muchos jugadores del equipo irrumpieron en rueda de prensa disfrazados por Halloween. El manchego ha asegurado que no volverá a suceder, y vuelve a pedir perdón, asegurando que de todo se aprende. Además elogió a su compañero Sergio Busquets asegurando que es el mejor en su puesto.

El centrocampista del Barcelona Andrés Iniesta ha admitido que el episodio de Getafe, donde algunos jugadores azulgranas se disfrazaron para celebrar 'Halloween' e interrumpieron una rueda de prensa de un jugador rival, fue "un error que nunca se volverá a repetir".

Iniesta, uno de los capitanes del equipo, ha recordado que el equipo ya pidió disculpas por lo sucedido. "No tenía que haber pasado, si los compañeros que se disfrazaron llegan a saber que irrumpen en una rueda de prensa, jamás lo hubiéramos hecho. No somos tan tontos ni tan malos compañeros como para actuar así", ha explicado hoy durante un acto publicitario.

Iniesta asegura que "fue un error que cometimos como equipo. De todo se aprende y por eso pedimos disculpas", ha insistido el centrocampista, quien asegura entender la reacción del Getafe: "a nosotros no nos hubiera gustado que pasara al revés".

La pintuura en el vestuario

Preguntado sobre el estado en el que quedó el vestuario del Getafe -sucio de pintura roja utilizada para los disfraces, según apareció en unas fotografías-, Iniesta ha asegurado que no vio lo que pasó. "Vi únicamente lo que salió por la televisión. Puedo asegurar que no volverá ocurrir", ha insistido el barcelonista, quien ha hablado sobre las buenas sensaciones que destila el equipo y que siente que el Barça "está creciendo" por lo que "llegará bien" al clásico del próximo 21 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu.

Al respecto no ha querido pronunciarse sobre la presencia de Leo Messi, que se está recuperando de una rotura en el ligamento de la rodilla, en ese partido. "No tener a Messi es un factor negativo. No sé si llegará al Bernabéu, lo más importante es su rodilla. Que llegue cuando le toque". ha dicho.

Ha tenido palabras de elogio hacia Sergio Busquets, uno de los destacados en los últimos partidos. "Es el mejor en su puesto, yo lo metería en la lucha por el Balón de Oro", ha comentado Iniesta quien cree que Busquets "entiende el juego" de una manera "muy parecida a Xavi".