Hora del partido España-Italia de la Nations League y dónde ver en televisión

España vuelve a estar a las puertas de levantar un trofeo. No lo hace desde hace once años, cuando cerró en el Olímpico de Kiev el histórico e inédito triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa, y desde ese día, con recordada goleada precisamente a la 'Azzurra' (4-0), no se le han presentado muchas mas opciones.

Los de Luis de La Fuente saben de la máxima importancia que tiene este título por el recorrido que hay que ejercer y por el punto de inflexión que puede suponer para un conjunto nacional que llegó a decepcionar en Catar.

¿A qué hora juega España contra Italia en la Nations League 2023?

La 'Roja' y la 'Azzurra se enfrentan en el estadio De Grolsch Veste de los Países Bajos en un encuentro que comenzará a las 20:45h.

¿Dónde ver en televisión el España-Italia de la Nations League 2023?

El partido entre las dos selecciones campeonas de Europa y del Mundo se podrá seguir gratuitamente en España a través del primer canal de Televisión Española (TVE).

¿Dónde seguir en Internet el España - Italia de la Nations League?

El encuentro de semifinales de la Nations League entre España e Italia se podrá seguir a través de Internet en la plataforma RTVEPlay de TVE. También podrás seguir el encuentro a través de Onda Cero y en Ondacero.es con nuestro directo minuto a minuto en el que te contaremos con todo detalle lo que suceda con el equipo de Luis de la Fuente.