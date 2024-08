Hansi Flick: "Estoy satisfecho con la plantilla que tengo"

"Estoy satisfecho con la plantilla que tengo. El resto son interrogantes. Cuando firmé, sabía que no sería fácil. Estoy contento con el equipo, con el fútbol que muestra y lo que da en el terreno. Tenemos jugadores lesionados, poco a poco irán regresando y no dejamos de ser un equipo muy robusto", manifestó en rueda de prensa.

"Somos un equipo fuerte, bueno, de alta calidad con o sin balón. Todo es ganar o perder, en fútbol, cuando se gana todo el mundo está contento y el trabajo es mucho más fácil, también para mí y para estar ante la prensa", añadió. "El primer partido será duro, el Valencia ha demostrado que está jugando muy bien, les gusta jugar directamente a la ofensiva. Habrá que controlar muy bien los espacios entre la defensa y la portería. Es lo que prevemos", comentó.

El alemán explicó que no comenta sus onces iniciales, como muchos otros entrenadores, pero aseguró que Lamine Yamal, pese a lo sucedido estos días con el apuñalamiento a su padre --ya estable y cerca de recibir el alta--, está "para jugar" y que, por lo contrario, no estará en Mestalla el gran fichaje; Dani Olmo. "Dani Olmo actualmente no está en la condición física adecuada, no es una opción para mañana. Empezó a entrenar tarde y queremos cuidarle. Porque siempre es importante que todos los jugadores jueguen, pero también evitar lesiones. Necesitamos que entrenen y puedan ayudar al equipo, sin lesionarse", explicó.

Sí podría jugar Pedri, aunque sea como refuerzo. "Estoy muy contento de contar con Pedri de nuevo, es un jugador muy especial. Logra cambiar el equipo por completo. Veremos mañana, puede que sea una opción para la segunda parte del partido. Desde luego que nos puede ayudar muchísimo en Valencia", valoró.