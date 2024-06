Guardiola: "¿Volver al Barça? La puerta está cerrada"

"Ahí es todo más tranquilo y aquí es todo más difícil", dijo comparando su experiencia en Alemania e Inglaterra con su etapa en el Camp Nou. Guardiola atendió a los medios de comunicación en el Golf Empordà, sede del Legends Trophy: un torneo solidario apadrinado por él mismo que recoge fondos para la Fundació Guardiola Sala y que en esta edición cuenta con exfutbolistas como Gabriel Batistuta, Txiki Begiristain, Ronald de Boer, Ruud Gullit, Michel Platini o Bernd Schuster entre otros.

También fue preguntado por si las comparaciones entre Xavi Hernández y él mismo podrían haber perjudicado al técnico egarense y reivindicó que lo que haya podido pasar no es su culpa porque lleva más de diez años "fuera" de la órbita azulgrana. Dijo que no es "sospechoso de nada en este sentido". El técnico del City le deseó lo mejor a Xavi, que "seguro que encontrará su 'challenge'", y a Hansi Flick, "una persona extraordinaria" por lo que han coincidido. "Lo que hizo con el Bayern fue extraordinario, sobre todo el año que lo ganó todo, y tiene experiencia internacional con la selección alemana", afirmó Guardiola. "Siempre que vas a un club nuevo necesitas ayuda. No importa donde y en el Barça especialmente", dijo antes de pedir un "apoyo total" para el técnico alemán.

Además, remarcó que "el Barça tiene una muy buena plantilla, con futbolistas con mucho talento, muy jóvenes, pero también muy experimentados en ciertas posiciones". Sobre los jóvenes como Lamine Yamal o Pau Cubarsí, "tan jóvenes", habló de "una sorpresa" y "una demostración otra vez de que la cantera nunca te falla" y sobre todo argumentó que han tenido "un impacto muy grande. Antes los jóvenes acompañaban a los jugadores más hechos y estos no acompañan. Estos son decisivos y es una gran suerte. Hay que darles tiempo y paciencia, rodearles bien y protegerlos. Con la calidad que tienen ellos harán el resto", aseguró.

En clave mercado, Guardiola no dio ninguna pista sobre el futuro de Joao Cancelo, cedido esta temporada en el Barça desde Manchester, y sobre Bernardo Silva apuntó que "se ha hablado mucho durante años, pero nadie ha llamado al City y es una pregunta para el director deportivo del Barça. Ojalá se quede porque es un jugador fundamental, una joya de jugador y como persona". También enfatizó que el Madrid "siempre" es un equipo "muy fuerte", con o sin Kylian Mbappé, y "el rival a batir en la Champions y el favorito número uno antes de empezar", pero admitió que con el fichaje del futbolista francés gana "un jugador con mucho talento".