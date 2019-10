Griezmann, sobre su relación con Messi: "No es alguien que hable mucho y yo tampoco, es difícil que hablemos"

"Necesito tiempo. Me siento cómodo pero todavía necesito mejorar en el campo, sobre todo en mis movimientos. Con el balón estoy bien, pero a veces falta entrar más en juego. Hay cosas a mejorar jugando por bandas, pero me siento bien y con confianza. Todavía me faltan cosas para ser el mejor Griezmann posible pero estoy en buen camino", aseguró en rueda de prensa.

Para el galo, es normal su situación en estos momentos. "Acabo de llegar, de otra filosofía de jugar, de otra posición. Hay que aprender cosas, mejorarlas, cambiar movimientos y eso en dos meses no lo puedes tener al cien por cien. Sé que mis compañeros quieren lo mejor de mí, yo también, me exijo cada día para ser el mejor posible y estoy en el mejor camino", reiteró.

Sí tiene claro que es "muy feliz" en el Barça y que está "disfrutando mucho". "Mi familia y mi padre también, pero yo soy feliz dentro y fuera del campo. Veo nuevas cosas en la preparación de los partidos, otra visión de fútbol. Estoy cogiendo todo y haciendo mi mezcla yo mismo", aportó.

Está en camino también de mejorar su conexión en el campo con un Leo Messi con quien, por haber estado lesionado en dos ocasiones, no ha podido coincidir demasiado. "No es alguien que hable mucho en persona, yo tampoco. Es difícil que hablemos, pero ya hemos hecho algún mate así que estamos en la buena dirección. A veces ha estado lesionado, es complicado aprender y mejorar esa conexión, pero somos dos chicos buena gente y aquí estoy para ayudar a cualquiera y al equipo", se sinceró.

De cara al partido de este miércoles contra el Inter de Milán en el Camp Nou, correspondiente al segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, celebró poder debutar en 'Champions' en casa.

"Los partidos de 'Champions' siempre son especiales, es el primero para mí en casa, tengo muchas ganas. Necesitamos un gran trabajo en equipo e intentaremos ganar de la mejor manera. Coger los tres puntos es lo más importante de mañana", opinó. La 'Champions' es uno de mis sueños, que tengo muchos. Pero claro, es uno de ellos y ojalá mañana sea una noche bonita, con nuestra afición, que haya un gran ambiente y que podamos coger los tres puntos", añadió.

"Antonio Conte es un gran entrenador, tiene muy trabajados tácticamente a sus equipos. Siempre ha sacado buenos resultados, será un partido difícil y tendremos que hacer el mejor partido posible para coger los tres puntos, que es lo más importante", destacó del técnico rival y de lo que realmente es prioritario para el Barça.

Griezmann está seguro de que encontrarán la "fórmula para ganar" pese a las lesiones, como de Dembélé o Messi, a un Inter en el que juega su excompañero Diego Godín, con quien se reencontrará. Un Godín que mandaba en el vestuario del Atlético como otros jugadores mandan más en el del Barça, pero negó que sea una situación atípica y restó hierro a las palabras de Piqué que han generado debate sobre la relación entre vestuario y junta directiva.

"Aquí hay gente que está en este vestuario hace mucho y claro que se les escucha cuando hablan. Pero los otros temas vienen del máximo, del presidente. Es como todos los vestuarios que he conocido, claro que hay jugadores que cuando hablan se les escucha más, pero no más de lo normal", apuntó.

Por otro lado, celebró el triunfo en Getafe y el empate en el derbi madrileño en LaLiga Santander. "Era importante ganar fuera de casa, hacía mucho que no lo hacíamos. Y luego jugaban el derbi el Atlético y el Madrid, que son rivales nuestros, y el empate entre ellos es lo mejor. Esa victoria nos da confianza para los dos partidos fuera de casa que vamos a tener ahora", auguró.