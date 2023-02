El Getafe salva un punto en el derbi del Metropolitano

Simeone volvió a apostar por un centro del campo formado por Rodrigo de Paul y Koke con Lemar y Correa en las bandas en una clara apuesta por el partido por parte del conjunto local. Quique Sánchez Flores, por su parte, recuperó a Mauro Arambarri, que volvió a jugar cuatro meses después, y dio entrada a Gastón Álvarez en el lateral izquierdo.

Todo parecía indicar que era el Atlético de Madrid quien iba a llevar la iniciativa en el partido y, aunque empezó bien, se fue diluyendo con el paso de los minutos. Álvaro Morata protestó un posible penalti pasado el primer cuarto de juego por un agarrón de Djené que Mateu Lahoz no consideró suficiente como para señalar los once metros.

El Atlético de Madrid merodeaba el área de David Soria, pero la línea defensiva del Getafe mantenía el peligro lejos de la portería. Solo en una ocasión consiguieron los rojiblancos romper esa defensa y marcar gol, pero Morata se encontraba en claro fuera de juego. Ángel Correa protagonizó la acción más peligrosa tras recibir dentro del área un pase filtrado por el carril diestro, pero su centro no encontró rematador.

Antes del descanso hubo avisos en ambas porterías, pero los disparos de Borja Mayoral primero y Thomas Lemar después no pusieron en apuros a los guardametas.

El segundo tiempo comenzó sin cambios y el Atlético de Madrid volvió a salir a intentar mandar, pero seguía sin poder poner en apuros a la defensa del Getafe. Hasta que Correa rompió el partido.

El argentino aprovechó un rechace tras un disparo de Lemar para batir a David Soria y hacer el 1-0. El gol fue automáticamente anulado por fuera de juego, pero tras una larga revisión desde el VAR, Mateu Lahoz terminó dando por válido el tanto. Los jugadores rojiblancos se fueron todos hacia al banquillo a abrazar Correa, que había sido sustituido durante la revisión de la jugada.

Quedaba aún media hora por delante para que los futbolistas del Getafe consiguieran un empate que diera un poco de aire a un casi sentenciado Quique Sánchez Flores, pero no fueron capaces de inquietar la portería de Oblak hasta que se encontraron un caramelo en forma de penalti surgido de la nada. Unal remató de cabeza un centro desde la izquierda que se estrelló en el brazo de Saúl que, aunque estaba de espaldas a la jugada, tenía el brazo extendido. Mateu no dudó, señaló el punto de penalti y Unal no falló desde los once metros.

Pudo el Atlético de Madrid volver a adelantarse en los minutos finales tras una gran acción individual de Carrasco que protagonizó una gran galopada, pero su disparo se marchó desviado. También pudo marcar Memphis tras un centro de Llorente, pero no acertó a rematar en boca de gol.

Los rojiblancos suman un nuevo punto para seguir en puestos Champions con cuatro puntos de ventaja sobre el quinto clasificado, el Villarreal. De poco le sirve el empate a un Getafe que sigue penúltimo a dos puntos de la salvación.