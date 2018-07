El Getafe renueva a Pedro León hasta 2018

El centrocampista murciano Pedro León, que acababa contrato con el Getafe en 2016, ha renovado dos temporadas más con el equipo azulón, hasta 2018, según anunció este miércoles el presidente del club Ángel Torres.

"Pedro tiene contrato hasta 2018. La renovación la he mantenido en secreto mes y medio. Es importante para él y para que nosotros empecemos a consolidar el proyecto, porque el año que viene tendremos mejor equipo", dijo Ángel Torres en rueda de prensa.

El presidente azulón desveló que también se han iniciado conversaciones con otros jugadores para ser renovados y que a algunos por los que llegaron ofertas este verano se les convenció para que no se fueran.

"Lafita ha estado a punto de irse. Lo tuvimos vendido y no jugó en Barcelona por eso", comentó Torres que también ha hablado con jugadores como Álvaro Vázquez o Pablo Sarabia. "La idea es trabajar para no ser un club tan vendedor. Estoy contento con la plantilla y con el cuerpo técnico y hace falta ver que la gente responda", señaló.

Torres dio su valoración sobre la actual plantilla del Getafe, que inicia un nuevo proyecto deportivo a las órdenes del técnico Fran Escribá.

"Hemos hecho un cambio grande y hemos traído diez futbolistas con coste cero. La idea es que no se fuera nadie, aunque ha sido el año con más ofertas por jugadores. Mi idea era no tocar al equipo pero hay que pensar que viene gente joven y que es muy difícil sujetar a algunos futbolistas", manifestó.

"Queremos pelear para que los tres o cuatro mejores jugadores de cada año no se vayan, aunque a un chaval no le puedes decir que no se vaya a jugar Liga de Campeones. Hemos escuchado a todo el mundo, no está a disgusto a nadie, pero les hemos convencido de que el dinero no es todo. En otros sitios se pagará más que aquí pero como en España no se vive en ningún sitio", señaló.

Pese a que el Getafe está "consolidado" en Primera División, Ángel Torres recordó la importancia de la permanencia en la máxima categoría para seguir creciendo como club y entrar en los repartos económicos por el tema audiovisual.

"Son importantes los nuevos contratos de tele y la adjudicación del reparto. Un objetivo era conseguir que el reparto fuera centralizado y yo soy de los que más ha peleado", comentó.

"Hemos dado un paso muy importante con el reparto de esa plusvalía y el año que viene espero que nos acerquemos a la Liga inglesa. Somos la mejor Liga del mundo y aquí están las estrellas, aunque allí se pueda pagar más, pero el objetivo de Javier Tebas (presidente de la LFP) es que en 2020 todos los clubes estemos con deuda cero. Nosotros hemos dado este año 1,6 millones de beneficio", concluyó.