García Plaza: "El Real Madrid está haciendo un equipo para dominar la Liga muchos años"

LEER MÁS Ancelotti deja abierto el debate de la portería

El técnico albiazul reconoció en rueda de prensa que los blancos están haciendo “una plantilla increíble” y que será “un rival muy difícil durante muchos años”.

Respecto al partido, avisó de que los alavesistas intentarán la buena dinámica en la que se encuentran e “intentar soñar. Son muy buenos, pero nosotros vamos a lo nuestro, a intentar terminar el año de la mejor manera posible”, incidió. “Nos merecemos terminar felices y para eso hay que competir. El otro día no ganamos y terminamos felices”, expresó el entrenador y recordó que el Cádiz compitió bien en Madrid al tiempo que remarcó que no tienen que perder su identidad.

“Los dos partidos del equipo con la salvación hecha son increíbles. Hay que segur así y aunque no me marco un objetivo de posición, cuanto más arriba quedemos mejor”, admitió el preparador babazorro. Espera que algún jugador pueda destacar porque cuando se hace algo bueno contra un equipo grande “tiene una repercusión tremenda”, al tiempo que deseó que no haya lesiones en esta recta final. “Nos hemos ganado jugar este partido sin presión y es un punto a favor para nosotros”, celebró el entrenador, quien anunció que todos los jugadores “se han ganado jugar en estos cuatro partidos”.