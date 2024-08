Gallagher: "Encajo bien en lo que pide Simeone"

"Siempre tuve mucha confianza en que el trato iba a salir. Yo quería venir realmente a este club y el club realmente me quería. Veía que iba a salir adelante. Todas estas cosas llevan tiempo. Estoy muy contento de que haya salido todo", expresó el futbolista, firmado por las próximas cinco temporadas procedente del Chelsea, el club de casi toda su vida.

"Por supuesto, Simeone fue una gran parte de mi decisión de venir a este club. Es uno de los mejores entrenadores del mundo y tengo mucha ilusión de jugar con él y darlo todo. Por la forma que quiere sus jugadores en el medio campo, encajo bastante bien. Doy siempre el cien por cien en el campo y creo que él aprecia eso", expresó el medio centro. "Estoy contento de jugar en cualquier puesto del campo donde quiera que juegue el entrenador, aunque sea de delantero, de central, de lateral... Por supuesto, prefiero de medio centro. Siempre cuando esté ayudando al equipo a jugar bien y a ganar partidos eso es lo más importante", expuso.

"De momento", en sus conversaciones con Simeone, tiene "un intérprete" que "ayuda" en sus comunicaciones. "Pero es fácil (entenderse), es bastante simple, en el campo, porque me muestra lo que tengo que hacer y directamente lo entiendo. Tampoco es complicado y, según vaya pasando el tiempo, podré entender más y todo el mundo estará contento", afirmó.

"Todo esto me ilusiona mucho. No sólo jugar para este gran club, sino vivir en un país y en una ciudad distinta, con un idioma distinto. Todas estas cosas me ilusionan mucho. Mi pareja y yo estamos muy contentos de estar viviendo aquí, jugando para este equipo. Por supuesto, tengo que aprender rápido español, porque me va a ayudar a mí y al entrenador para todo lo que hago en el campo. Tengo muchas ganas de empezar a aprenderlo", declaró.