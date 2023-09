De la Fuente: "Me siento fuerte y respaldado"

"La presión la siento desde que estoy en el cargo. Son nueve meses, cinco partidos y nunca he tenido una rueda de prensa tranquila. Afortunadamente uno se empieza a acostumbrar. Tener presión por el fútbol no me importa, la acepto con gran responsabilidad, va con el cargo. El primer autocrítico soy yo, no me sorprende lidiar y torear esta presión", dijo en rueda de prensa en Tiflis.

"Por supuesto que me siento respaldado. Estoy aquí. El fútbol ya sabemos que lo marcan los resultados pero me siento fuerte y respaldado. El tiempo dirá lo que tiene que ser en el futuro pero no podemos adelantar acontecimientos. Estoy tranquilo", añadió en las únicas respuestas en las que tocó algo relacionado con la situación que vive la Federación.

No quiso opinar De la Fuente sobre el cese de Jorge Vilda al mando de la selección española femenina y el departamento de comunicación informó de que solo respondería a cuestiones deportivas. Quiero que sea justo que hagamos méritos para ganar mañana y que ese sea el resultado", respondió cuando fue preguntado sobre si consideraba justo el despido de Vilda tras ganar el Mundial.

Un partido vital ante Georgia

Aunque no calificó de final el partido ante Georgia, De la Fuente expresó la importancia que tiene para corregir la derrota cosechada en Escocia en la anterior salida en la fase de grupos a la Eurocopa 2024. "Tenemos un partido importantísimo. Nos jugamos muchísimo, el prestigio y el futuro del fútbol español. La próxima Eurocopa pasa por este partido. Estamos centrados única y exclusivamente en ello. Los jugadores tienen una actitud y un compromiso que me hace emocionarme. Son un ejemplo", confesó.

"Espero un partido duro y complicado, de características similares al último compromiso que jugamos en Georgia. Es un equipo que ha crecido mucho en una etapa brillante, con jugadores jugando en ligas muy competitivas de Europa. El fútbol georgiano tiene un nivel importante y va a ser un partido difícil".