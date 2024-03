De la Fuente: "Queremos estar a la altura"

LEER MÁS Repaso de Colombia a España en Londres

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, afirmó que le dan "la importancia que se merece" al amistoso de este martes ante Brasil, un rival frente al que quieren "estar a la altura" porque saben que "hay más foco", en el que no se centra únicamente en "un fuera de serie" como Vinícius Jr y al que se mide tras una derrota ante Colombia cuyo análisis en frío le hizo ver que fue un partido "mucho mejor" de lo que pareció.

Podría ser una final

"Le damos la importancia que se merece a este partido, sólo es el décimo España-Brasil y debes ponerte todas las galas porque podría ser perfectamente una semifinal o final del Mundial", señaló De la Fuente en rueda de prensa previa al partido.

El técnico dejó claro que son "conscientes de la importancia para mejorar" que les da este encuentro ante la pentacampeona del mundo, pero también de la "inmediatez del partido". "Sabemos que cuando te enfrentas con un rival como Brasil hay más foco y seguimiento y queremos estar a la altura de todo ese ambiente de un gran partido de estas características", subrayó.

El riojano no se quiso centrar del rival únicamente en la figura de Vinícius Jr, "un 'top' mundial, excepcional". "Está entre los dos o tres mejores del mundo, seguro, luego cada uno tiene sus gustos, pero es un fuera de serie", elogió del extremo madridista.

"Nos ocupan todo los jugadores. Vinícius es un gran futbolista, pero Brasil tiene una relación de futbolistas espectaculares, igual que nosotros. Tenemos que pensar en nuestras fortalezas, corregir aspectos y en la faceta defensiva tendremos que ser más fuertes en controlar las condiciones del rival, que en el ataque, el medio y la defensa son espectaculares. Queremos ser el equipo que lleva la iniciativa, lo importante es preocuparnos de nosotros", añadió De la Fuente.

Preguntado por un joven de la pentacampeona del mundo como Endrick, autor del gol de la victoria en el amistoso ante Inglaterra, le ve como "un muy buen futbolista", pero consideró que, con 17 años, "hay que darle tiempo y ser muy prudentes". "Pensar que puede ser el nuevo Pelé es generarle mucha presión y a lo mejor mentalmente los jóvenes no están preparados. En este tema me gusta ser cauto y que los jóvenes desarrollen con naturalidad ese proceso", opinó.

El riojano se reencuentra con Brasil, la selección que le privó del oro olímpico en Tokio en 2021. "En ese partido, en el minuto 87, Bryan Gil envía un balón al palo. Luego llega la prórroga y en máxima igualdad un desajuste en un saque de esquina provoca el gol en un contragolpe, que es algo en lo que es muy fuerte Brasil", rememoró.

Satisfecho con el amistoso ante Colombia

Por ello, sabe que "los pequeños detalles entre rivales de máxima igualdad" son los que deciden este tipo de encuentros porque "un error te penaliza y es difícil de recuperar". "Tenemos que estar concentradísimos todo el partido, no cometer un error y seguir siendo nosotros", indicó.

España llega a este segundo amistoso tras caer el viernes ante Colombia, un partido donde introdujo muchas modificaciones porque era el "momento de probar". "Tenemos pocas oportunidades de probar otras alternativas, pero vimos aspectos muy buenos de jugar otra manera. Estoy muy tranquilo con el comportamiento de todos, necesitaría más tiempo para ver más cosas, pero nos ha venido muy bien este partido contra Colombia", confesó.

Además, no quedó disgustado por las prestaciones del equipo. "Cuando se analiza un partido en 'caliente' nunca se ajusta a la auténtica realidad. Luego, vimos que fue mucho mejor de lo que fue, el primer tiempo fue muy bueno, creo que jugamos muy bien y aunque tuvimos pocas ocasiones, tuvimos y tuvimos sensación de dominio", comentó, advirtiendo que si hubieran acertado "alguna" de sus ocasiones, "igual se hubiera visto otro partido".

"En el segundo tiempo seguimos dominando, pero ellos tuvieron otras opciones de desarrollar su potencial y además es Colombia, un 'equipazo' que nos iba a poner en dificultades. En un análisis más calmado y profesional tenemos evaluar todo y trataremos de no volver a repetir los errores e insistir en las fortalezas", sentenció.

Además, considera positivo estos dos amistosos contra selecciones sudamericanas pese a la cercanía de la Eurocopa. "Seguro que en la EURO nos vamos a encontrar equipos tan rápidos en transición como Colombia o que quieran competir en la posesión como Brasil. Estos rivales lo que hacen es enriquecerte más. Era el momento de jugar dos partidos fuertes, en junio deben ser de otro tipo porque los futbolistas vienen de días de descanso", remarcó.

Rodri disponible

El de Haro insistió en que su objetivo es "ser cada día un poco mejor" y no tanto el dibujo táctico, en el que cree "lo justo" porque lo que le importa es que "mismos jugadores puedan desarrollarse en diferentes obligaciones tácticas". "Estamos abierto a todo, cabe todo lo que nos dé la seguridad de ser un equipo competitivo y fuerte para ganar", puntualizó.

El seleccionador confirmó que Rodri Hernández, ausente los tres últimos entrenamientos, "estará disponible con total normalidad" para este martes. "Ha tenido un compromiso familiar y esta tarde se incorporará con nosotros", apuntó, dejando claro que todos los jugadores están "en perfectas condiciones" y que ya decidirá si le dan al joven Pau Cubarsí "la oportunidad de inicio" y cuando lo consideren "oportuno".

Y el amistoso ante Brasil llega cuando se cumple un año de su estreno como seleccionador ante Noruega y ya "familiarizado con todo". "Lo que más choca es el seguimiento mediático y la trascendencia de cualquier declaración, pero en lo futbolístico nada porque conocía muy bien la casa, mi trabajo y los futbolistas y estaba más tranquilo", reconoció.

Preguntado por si piensa que el equipo está algo falto de laterales derechos, aclaró que en esta concentración cuenta con tres (Dani Carvajal, Jesús Navas y Pedro Porro) de "total y absoluta garantía y experiencia". "Creo que ahora es una posición muy bien cubierta. El objetivo es centrarnos en cubrir todas las demarcaciones con el mayor número de jugadores al nivel que se exige para una Eurocopa", declaró.

Finalmente, Luis de la Fuente aseveró que desde la RFEF no le tienen que decir "nada" sobre lo sucedido la pasada semana con los registros de la UCO en la sede federativa. "Me centro en el fútbol, que es mi competencia y responsabilidad, y que es lo que me va a exigir la prensa", zanjó.