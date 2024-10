De la Fuente: "Preocupa que nos quiten el Mundial"

LEER MÁS Estos son los jugadores de España convocados por Luis de la Fuente para los partidos ante Dinamarca y Serbia

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, se refirió a la posibilidad de que FIFA le retire a España la organización con Portugal y Marruecos del Mundial de 2030 por su situación institucional. "¿Cómo no nos va a preocupar que nos lo quiten? Por lo que representa para el fútbol español, el país, la economía, etc.... Al que no le preocupe es un necio o un ignorante", replicó.

Mundial 2030

"Hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esto se normalice para que el Mundial se juegue en España y la final sea también como se está proponiendo en el Bernabéu", añadió el riojano, que fue preguntado por si Vicente del Bosque podría ser un buen presidente de la RFEF por su talante. "Le quiero muchísimo y es un referente en todo, pero a nivel institucional al presidente que lo elija el fútbol de manera democrática, no por imposición", zanjó.

Contra los violentos en el fútbol

De la Fuente también dejó claro que los violentos "usan el fútbol para dar altavoz a otros comportamientos o para tener cierta repercusión por son 'don nadies' en su vida" y consideró que se deben "implementar herramientas" para apartarles del resto de la sociedad.

"Estoy total y absolutamente en contra, el fútbol es una víctima de estos desalmados y violentos que lo usan para dar altavoz a otros comportamientos o para tener cierta repercusión porque son 'don nadies' en su vida. Hay que erradicar estos comportamientos, no sólo en el fútbol, que sí, también en la calle o en el teatro", aseveró De la Fuente en rueda de prensa.

Para el técnico, "los que insultan, no respetan las normas y faltan, tienen que estar fuera de la sociedad". "Los violentos deben estar fuera del fútbol y siempre deben estar al margen de la sociedad, tenemos que implementar herramientas para apartarles de la mayoría que queremos disfrutar en paz de los bonitos espectáculos", sentenció.

Rodri es insustituible

Luis de la Fuente, aseguró este viernes que Rodri Hernández, lesionado de gravedad de la rodilla, es un jugador "insustituible", pero que está "muy tranquilo" por la cantidad de relevos que ve para el mediocentro; mientras que, por otro lado, expresó no tener inquietud por su contrato ante la situación de inestabilidad actual en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Rodri es insustituible, es el mejor del mundo en su posición, pero tenemos la fortuna de tener al segundo mejor del mundo (Martín Zubimendi). Si no hubiera dejado Busquets la selección no habríamos visto a Rodri y ahora es igual, es una oportunidad para que otros futbolistas muestren su potencial. Estoy muy tranquilo por lo que viene por detrás, hay muchísimos jugadores preparados para esta oportunidad que les llegará", advirtió De la Fuente en rueda de prensa tras dar la lista para los partidos ante Dinamarca y Serbia de la Liga de Naciones.

El riojano recalcó que el futbolista del Manchester City está "en el proceso de asimilar su lesión", pero que tiene "un espíritu y un ánimo increíbles". "Tiene que estar sí o sí en la selección, pero cuando él quiera. Ojalá fueran cinco meses solo y podamos contar con él, veremos cómo evoluciona, pero conociéndole va a restar tiempo al tiempo", indicó sobre la posibilidad de poder contar para una hipotética fase final de la Liga de Naciones.

Por otro lado, ante la ausencia en la lista de Samu Omorodion, delantero que está brillando a nivel goleador con el Oporto portugués y que seguirá de momento en la Sub-21, recordó que está en el "radar" de la Absoluta "desde hace tiempo". "Ha pasado por la Sub-19, la Sub-21 y ha estado en los Juegos. Está haciendo méritos para estar en un futuro porque es un jugador de mucho futuro para el fútbol español. Ahora le ha tocado no estar, como podría haber estado, está muy bien valorado por nosotros y si sigue así le llegará el turno porque aquí no se regala nada", subrayó.

Sí estará en la delantera Álvaro Morata, que vuelve tras perderse la anterior lista por lesión y clave en el vestuario. "Es un gran capitán, une mucho y es un futbolista muy generoso que antepone el bien del grupo al suyo. Es un cemento importante en el comportamiento de los jugadores y todos le respetan, pero no está aquí sólo por ser buena persona, para mí es de los mejores delanteros del mundo. Aporta mucha en el terreno de juego y fuera", admitió.

De las ausencias de la lista, fue preguntado por la de Nacho Fernández pese a la baja de Robin Le Normand y el de Haro fue claro al decir que no había "nada extradeportivo". "Son sólo cuestiones deportivas. Sabemos que Nacho es un valor seguro y que si tuviera que venir mañana, estaría aquí porque es un competidor nato y siempre está dispuesto a ayudar al equipo", zanjó.

Pensando en el futuro

De la Fuente aseguró que en la 'Roja' viven "de la inmediatez" y que lo que "más" les exige ahora es el duelo contra Dinamarca, más allá de pensar en el Mundial de dentro de dos años. "Queremos centrarnos en eso y todo va pensado en la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones. El Mundial esta ahí y por supuesto que pueden llegar todos estos futbolistas, pero contemplamos otros escenarios y miramos más allá", puntualizó.

Por eso, en la selección continúan apostando por la mezcla entre "jóvenes con un recorrido muy grande y veteranos que les van a hacer mejores y les van a enseñar a competir al máximo nivel", a los cuales ve "perfectamente capacitados para estar en el Mundial".

El seleccionador también fue cuestionado de nuevo por el problema del calendario, para el que ve "el diálogo" como la mejor forma de solución. "De nada vale quejarnos según vaya la temporada y uno tenga o no bajas, es un problema identificado y hay que acometerlo. Los organismos que se sienten con todos los implicados y que hablen de una situación que parece una evidencia y en la que nadie toma cartas en el asunto", remarcó.

En este sentido, insistió en que "las selecciones no son responsables de nada" y que por ello no considera necesario dar más descanso a jugadores con mucha carga y jóvenes como Lamine Yamal. "Si estuviera en un club que le tengo 11 meses puedo establecer otra dinámica en cuanto a más rotaciones, pero aquí tenemos cuatro 'ventanas' y tenemos que sacar a los mejores", apuntó.

"En muchas ocasiones establecemos que uno no viene por circunstancias particulares y uno de los motivos es por cuidarle. Cuando los resultados no se den, los primeros que me preguntareis por qué no viene uno seréis vosotros (los periodistas)", añadió al respecto.

Sin preocupación por su nuevo contrato

De la Fuente dio importancia a estos dos próximos encuentro porque de ganarlos dejarían "casi sentenciada la clasificación" para la nueva ronda de cuartos de esta temporada de la Liga de Naciones, y avisó de que Dinamarca será un rival "muy complicado". "Es un equipo muy serio, juega muy bien al fútbol y ha empezado fuerte la clasificación. Nos exigirá lo mejor de nosotros mismos", afirmó el de Haro, que celebra "la ventaja de tener grandísimos futbolistas, competitivos e insaciables". "Les conocemos muy bien y saben lo que les vamos a pedir, así economizamos mucho tiempo. Es un equipo ya acostumbrado a ganar, pero cada día es más difícil hacerlo", puntualizó.

Finalmente, habló sobre su contrato de renovación oficializado el pasado verano, pero en situación de incertidumbre por el momento institucional en la RFEF. "Lo veo con tranquilidad y mucha responsabilidad, deseando que se solucione todo en la RFEF por el bien de la institución y del fútbol español, pero es algo que no me inquieta", confesó,

"Las conversaciones están muy avanzadas y espero que en diciembre se solucione si no, cada parte tendrá que explicar lo que sucede, pero ahora no es el momento. Espero que se normalice y se plasme todo lo que ha hablado, di mi compromiso y eso es suficiente para estar tranquilas ambas partes", sentenció.

Además, antes de empezar su rueda de prensa, De la Fuente elogió a Andrés Iniesta, que este miércoles parece que anunciará su retirada. "Quiero reconocerle y darle la enhorabuena por su carrera y por cómo ha llevado ese recorrido tan maravilloso con valores y dando ejemplo a sociedad como deportista y persona", alabó del manchego.