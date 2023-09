De la Fuente: "Estamos consolidando un equipo"

De la Fuente explicó en rueda de prensa en el Nuevo Los Cármenes, escenario del encuentro, que piensan “en fútbol” y que viven en una “burbuja necesaria” para abstraerse de lo extradeportivo, centrados en un partido que calificó como “muy importante” este martes ante Chipre.

“Es un partido que nos puede consolidar en la pelea por la primera posición y estamos centrados en ello”, comentó el técnico. En vísperas de este partido de la cuarta jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa ante Chipre, afirmó que "el otro día se gana 1-7 (a Georgia) no por ser un equipo menor el rival, sino porque desde el minuto 1" no pararon "de insistir", con lo que "ésa es la actitud".

"Cuando no pasa eso, es cuando hay problemas. El fútbol es el único deporte en el que un equipo siendo netamente superior puede perder, por eso no hay concesiones ni confianzas y afrontamos este partido como si fuera una final”, añadió.

"He estado aquí dos veces he estado y ha sido fantástico. Espero un público volcado con la selección y su país, empujándonos, porque nos estamos jugando mucho”, recalcó el seleccionador, quien, cuestionado sobre posibles cambios en el once, expuso que “cada situación es única” y que “hay que valorar muchos aspectos”.

“Estamos muy contentos de cómo van las cosas, estamos consolidando un equipo, sentando una base muy sólida, y confío ciegamente en los jugadores que están aquí. Todos son 'top' y tienen muchísimo nivel”, declaró el riojano.

Sobre el jovenLamine Yamal, explicó que necesita “tranquilidad para que vaya desarrollando el potencial que todos vemos”, además de advertir de que “tendrá sus picos de sierra porque es un proceso natural en su desarrollo”.