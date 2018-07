Florentino Pérez: "Sergio Ramos es un símbolo del madridismo"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró en el acto de la presentación de la renovación de Sergio Ramos hasta 2020, que el defensa andaluz es "un símbolo del madridismo".

El mandatario blanco, en un acto celebrado en el Santiago Bernabéu con presencia de la familia del internacional, así como del técnico, Rafa Benítez, afirmó que hoy era "un gran día para este club" al poder anunciar la ampliación de contrato del zaguero por tres años más.

Indicó que Sergio Ramos ha conquistado a la afición con su "entrega", "coraje", "carácter" y "con su inmenso corazón tanto dentro como fuera del campo", así como destacó que es "un referente" y un "líder" en el equipo, cuyos códigos hizo suyos "desde el primer día" que llegó.

El presidente del Real Madrid, quien aseguró que era un día especial y de emociones para el jugador y para él mismo "desde el punto de vista afectivo", recordó que ha vivido la evolución del joven que se ha convertido en hombre y en "leyenda" con más de 400 partidos y 55 goles, "algunos imposibles de olvidar", como el de la final de la Liga de Campeones en Lisboa ante el Atlético de Madrid.

"Ramos lo ha ganado todo, pero al igual que el Real Madrid siempre quiere mucho más y para ello necesitamos mantener firme el deseo inconformista en busca de nuevos triunfos", continuó, "Por eso es importantísimo que un jugador de su entrega y liderazgo continúe dando ejemplo a los que llegan al club".

Insistió en que "Ramos es el cabezazo de Lisboa, símbolo de la Décima, del espíritu de superación permanente. También de nobleza y amor por el Real Madrid", y recordó que esta temporada portará el brazalete de capitán "con honor y orgullo, como Casillas los últimos cinco años".

"Con trabajo y talento has conquistado el corazón de millones de aficionados del Real Madrid de todo el mundo. Como presidente del Real Madrid me siento muy orgulloso de lo que has logrado. Llega un nuevo tiempo apasionante en busca de nuevos títulos. Como capitán del Real Madrid te necesitamos más que nunca", dijo al defensa de Camas (Sevilla).