Flick deja abierta la duda de la portería

Flick desveló que es la tercera vez esta temporada en la que un jugador se demora ante un entrenamiento, por lo que consideró justificada la medida aplicada con Peña: "Tienen que ser puntuales, son jugadores profesionales. No tenía otra opción. Nunca digo quiénes van a comenzar. Los dos han hecho partidos muy buenos y depende de lo que vamos a plantear. No puedo decir nada. Pero tengo que aclarar que no hay tanto ruido como se dice. Los dos son profesionales y no habrá problema", añadió Flick para restar importancia al castigo.

“No vamos a jugar de manera diferente. Vamos a hacer lo mismo. Lo hicimos muy bien. No hay por qué cambiar de estilo de juego”, explicó Flick tras recordar el partido disputado el pasado 26 de octubre, en el que el conjunto blanco cayó en el fuera de juego hasta en doce ocasiones.

Flick aseguró que Dani Olmo, una vez reinscrito, se encuentra preparado para jugar, física y mentalmente, si bien no concretó si será titular o no. “Hay mucho ruido fuera. Tenemos que ser más fuertes. Es importante concentrarnos y no dejarnos llevar por las cosas que pasan fuera. Tenemos que estar juntos y ser fuertes en todas las situaciones”, sostuvo.

Para ganar al Real Madrid, Flick reconoció que el Barcelona tendrá que jugar “muy bien”, porque es “uno de los mejores equipos del mundo”, “mucho mejor” de lo que lo hizo ante el Athletic en la semifinal, en la que, en su opinión, el equipo “cometió muchos errores”. “Tenemos que evitarlo”, añadió.

Flick no puso objeciones a la presencia de Vinícius después de que algunos clubes y jugadores se hayan quejado de que el Comité de Disciplina solo se le hayan impuesto dos encuentros de castigo por su manotazo al portero del Valencia Stole Dimitrievski. "No es mi decisión. Todo el mundo quiere ver a los mejores jugadores. La Supercopa es una competición diferente, así que está bien", manifestó Flick sobre el internacional brasileño en la rueda de prensa ofrecida en la víspera de la final en el estadio King Abdullah de Yeda, sede del partido.