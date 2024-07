Roberto Martínez: "Cristiano da mucho al equipo. es un ejemplo"

De momento, Cristiano Ronaldo no ha tenido mucha suerte de cara al gol. No ha marcado y falló un penalti en octavos de final ante Eslovenia que podría haber evitado una tanda de penaltis que finalmente ganó Portugal. Su entrenador, preguntado por la importancia del atacante luso, alabó al exjugador del Real Madrid. "Para mí cada día es un nuevo día y es increíble tener a un jugador que ya lo ha ganado todo, que ha batido todos los récords de goles y de partidos con la selección. Es un jugador que da mucho al equipo y es un ejemplo de alguien que quiere ganar todos los días", señaló.

Preguntado por la final de la Eurocopa de 2016 que Portugal ganó 1-0 a Francia, dejó claro que no le gusta comprar a diferentes generaciones e indicó que como actual seleccionador del combinado luso, le gustaría crear "recuerdos increíbles. No me gusta comparar la generación de 2016 con esta generación. Esta generación está haciendo un camino diferente y espero que las futuras generaciones la recuerden como se recuerda a la anterior. Todos los jugadores están preparados, puede haber dudas pero tenemos a 23 jugadores de campo listos para demostrar su calidad y habilidades. No es una cuestión de calidad, sino de psicología", comentó.

Y sobre si Portugal es conservadora, Roberto Martínez manifestó que no está de acuerdo en que su equipo no corra riesgos porque, según destacó, al contrario, el combinado luso es, de todos los que hay en la Eurocopa, uno de los que más arriesga. "Llegar a la portería rival es otra cosa. Por ejemplo, contra Turquía lo hicimos muy bien y es un equipo que ahora está en cuartos de final. No estoy de acuerdo en que el equipo no arriesgue y no tenga personalidad con el balón. Hay muchos datos que lo demuestran".

Finalmente, habló sobre porque insiste en jugar con Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Bernardo Silva, a quienes rara vez sustituye: "La crítica es parte de mi trabajo. Tenemos jugadores importantes, hay competencia en el vestuario, pero yo veo a los jugadores y tomo mis decisiones. La atención no se centra en escuchar las críticas, sino en garantizar que el rendimiento sea el mejor posible", culminó.