Portugal no era favorita hace cinco años y acabó llevándose la copa, su primer Europeo. Un lustro después, Cristiano Ronaldo es un poco más normal y el resto del equipo parece extraordinario. Porque el delantero de la Juventus sigue acaparando todos los flashes y sigue metiendo los goles del equipo, pero el talento portugués se ha dedicado últimamente a demostrar que hay mucha vida después de Cristiano. De hecho, en esta Eurocopa, buena parte del interés se centrará en ver quién lidera a los portugueses en el campo, si el eterno capitán o el nuevo candidato al Balón de Oro, Bruno Fernandes. En cualquier caso, cinco años después y ya como campeón, a Portugal sí cabe exigirle un poco más de juego colectivo y ofensivo del que nos ha mostrado hasta ahora Fernando Santos

El objetivo

Es el campeón y ha mejorado sus expectativas con nombres indiscutibles a nivel mundial como Bruno Fernandes, Ruben Dias o Bernardo Silva. Es el favorito en las quinielas por detrás de Francia y todos esperan que dé un paso hacia adelante en su juego. Quizás no llevar la copa de vuelta a Lisboa no sería un fracaso, pero sí lo sería no caer como un campeón. Y es que Portugal es hoy una superpotencia futbolística.

El crack

Posiblemente estamos ante la selección donde más difícil sea encontrar a su jugador más importante. La historia y los méritos nos llevan siempre a Cirstiano, pero la última campaña del portugués en la Juve no ha sido buena, a pesar de mantener su tarifa de goles. Bruno Fernandes parece su sucesor como líder; su capacidad para el pase y el disparo, además de un liderazgo innato deben convertirlo en el nuevo referente, tal y como lo ha hecho en el Manchester United, donde se hizo capitán en dos meses. Y no olvidemos a Ruben Dias, el central que ha cambiado la cara defensiva del Manchester City de Guardiola y ha sido elegido jugador del año en la Premier League.

Debilidades

Si vamos línea por línea no encontraremos ningún defecto, al menos en el equipo titular. El problema de Portugal es de juego colectivo. Hace cinco años ganaron una Euro jugando de víctimas, con un fútbol cerradísimo y pocos goles. Hoy esperamos muchísimo más de unos jugadores capaces de todo, pero aún no hemos vivido el gran momento en que el mediocampo de Portugal nos haga disfrutar de su fútbol.

Alineación propable de Protugal

Patricio; Cancelo - Ruben Dias - Pepe - Guerreiro; Oliveira - Danilo; Bernardo - Bruno-Jota; Ronaldo

Lisca completa de jugadores y convocatoria de Portugal

Porteros

Anthony Lopes (Olympique Lyon)

Rui Patricio (Wolverhampton)

Rui Silva (Granada)

Defensas

Joao Cancelo (Manchester City)

Nélson Semedo (Wolverhampton)

José Fonte (Lille)

Pepe (Porto)

Ruben Dias (Manchester City)

Nuno Mendes (Sporting)

Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Centrocampistas

Danilo Pereira (PSG)

(PSG) Joao Palhinha (Sporting)

Ruben Neves (Wolverhampton)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Joao Moutinho (Wolverhampton)

Renato Sanches (Lille)

Sergio Oliveira (Porto)

William Carvalho (Betis)

Delanteros