Gundogan: "Somos las dos mejores selecciones"

"Es un rival muy complicado. No es fácil ganarles, hay una historia detrás, pero también la tiene la selección alemana. En las 3 últimas décadas han sido mejores, pero esperamos cambiar esa dinámica", declaró en rueda de prensa desde el Sttutgart Arena, estadio en el que se disputará el partido este viernes. "En la historia reciente no hemos estado a la altura, pero ahora estamos en los cuartos, tengo ganas de que llegue el partido. Ya hemos hecho el mínimo, a partir de ahora podría ser la guinda del pastel", añadió.

Más pegado al área en la selección de Alemania, Gundogan está siendo uno de los principales peligros del equipo de Julian Nagelsmann, pero es plenamente consciente del talento que acumula España en el campo. "Lamine para su edad ha llegado muy lejos, es muy maduro. Lo que ha demostrado es único. Especialmente si te fijas en ti mismo a los 16 años. Esta nueva generación es capaz de jugar y asumir responsabilidades de manera increíble. Ya es un jugador muy importante en España y en el Barcelona. Lo respeto muchísimo", dijo sobre su compañero de equipo.

Y también ensalzó a Rodri, su excompañero en el City: "Su juego es increíble y su desarrollo... se quedaba 30-40 minutos más entrenando, charlando para aprender. Ha conseguido perfeccionar su juego y creo que es el mejor centrocampista defensivo del mundo. Y no puedes anular a ese jugador durante 90 minutos, pero tenemos ciertas herramientas para complicarle la vida".

El tema más comentado en Alemania estos días ha sido la posible retirada de Kroos este viernes. "Sé que podría ser su último partido, pero queremos que no sea así. No hace falta recordarle que puede ser su ultimo partido constantemente. Haremos lo posible para que juegue dos partidos más", afirmó. "A partir de ahora son todo finales. Es pasar o irte a casa. Para ambos equipos es una final. Somos las dos mejores selecciones, pero no somos perfectas. Y ese es el desafío de mañana", añadió.