Francia en la Eurocopa: alineación probable, convocatoria y lista completa de jugadores

Todos teníamos claro hace unos meses que Francia era la gran favorita para hacerse con el título en esta Eurocopa. Lo era, favorita, por ser la campeona del mundo y por mantener una plantilla que asusta en su talento físico y técnico, y además por estar avalada por los números de su pragmático entrenador. Desde que Deschamps llegó al cargo, ha jugado dos finales en dos torneos y se alzado campeón en el Mundial. Desde Rusia nada ha cambiado en el campo, donde el resultadismo sigue imponiéndose y a los hinchas sigue sin enamorarles el juego de la selección francesa. Pero la fórmula les ha funcionado y Deschamps no está dispuesto a cambiar. Excepto en una cosa. A este equipo solidísimo y cargado de talento se une en esta Eurocopa uno de los mejores delanteros del mundo, Karim Benzema. Quizás Francia sea demasiado favorita.

El objetivo

Ganar; no hay más opciones en un equipo que ha hecho de los resultados la justificación universal. Francia es favorita y lo sabe, y será exigida por ello y por el enorme talento de su tridente ofensivo. Deschamps afronta el reto de enlazar su tercera final y su segundo título consecutivo, pero si no lo hace ya hay quien espera un relevo en el banquillo y una leyenda superior que le sustituya, Zinedine Zidane.

El crack

No es fácil elegir entre tanta estrella, pero parece que en Francia el liderato lo tiene, de momento, Antoine Griezmann. Él ha sido siempre el referente para Deschamps, el que juega con más libertad y del que siempre se saca más jugo en el campo. Pero esto puede chocar a los aficionados del Barça, que aún no han visto la mejor versión del francés vestido de blaugrana. Si tiene que elegir la prensa, y quizás la afición, el líder en el campo pasará a manos de Mbappe, que a sus 22 años tiene ante sí una nueva oportunidad de brillar como el más grande. El delantero del PSG llega en su mejor momento de juego y de goles, por lo que no hay que descartar que sea él quien recoja el cetro.

Debilidades

La debilidad está en el centro del campo desde la llegada de Deschamps, aunque no está claro que a él le importe. Y es extraño decir esto viendo a Kante o Pogba en esa medular, pero lo cierto es que Francia no sabe llevar la manija de los partidos, y eso sus rivales ya lo saben. Si se encuentra a los equipos cerrados y otorgándole la iniciativa pueden pasarlo mal y acabar por desperdiciar el talento de sus delanteros.

Alineación probable de Francia

Lloris; Pavard - Varane - Kimpembe - Hernández; Kante - Pogba - Rabiot; Griezmann; Benzema - Mbappe

Lista completa de jugadores y convocatoria de Francia

Porteros

Hugo Lloris (Tottenham)

Steve Mandanda (Marsella)

Mike Maignan (Lille)

Defensas

Lucas Digne (Everton)

Léo Dubois (Lyon)

Lucas Hernández (Bayern Múnich)

Presnel Kimpembe (PSG)

(PSG) Jules Koundé (Sevilla)

(Sevilla) Clément Lenglet (FC Barcelona)

Benjamin Pavard (Bayern Múnich)

Raphael Varane (Real Madrid)

Kurt Zouma (Chelsea)

Centrocampistas

Ngolo Kanté (Chelsea)

Thomas Lemar (Atlético de Madrid)

Paul Pogba (Manchester United)

Adrien Rabiot (Juventus)

(Juventus) Moussa Sissoko (Tottenham)

Corentin Tolisso (Bayern Múnich)

Delanteros