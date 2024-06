El éxito de Croacia resiste: así llega a la Eurocopa de Alemania

Es imposible no tomar en serio a una selección que ha competido entre los más grandes desde 1996. Y menos aún descartar a una generación dorada que aún resiste, encarnada en Luka Modric, con un subcampeonato mundial, una reciente semifinal en Catar y hasta una final de la Nations League perdida frente a España.

Precisamente contra los nuestros buscarán meterse en octavos y competir hasta el final, algo a lo que ya nos tienen acostumbrados. Será, posiblemente, el último gran torneo de Modric, y el madridista quiere alargar el canto del cisne un poco más, hasta donde le lleguen las fuerzas.

El objetivo: competir hasta el final

Croacia nunca ha estado entre los puestos más altos de las apuestas, pero a menudo ha competido mejor que los demás. Por más que venga de otro éxito en Catar, los de Dalic no tendrán la presión en un grupo muy complicado donde tratarán de explotar las debilidades de España e Italia, pero no estarán obligados a ganarlas. El camino a la Euro no ha sido brillante, pero ya nadie se puede fiar de un equipo que sigue fabricando gran talento en cada generación.

Será, posiblemente, el último gran torneo de Modric

El crack: Luka Modric

El fútbol de élite dice adiós a una leyenda, salvo que decida disputar el Mundial con cuarenta años. Modric es la bandera del país y el hombre a cuyo alrededor orbita todo el equipo croata.

Su temporada en el Real Madrid no ha sido prolija, pero tampoco ha sido extenuante, por lo que la Eurocopa será su gran reto final. Tiene un buen plantel de ayudantes alrededor, con los citizen Kovacic y Gvardiol como nuevos referentes. Pero todos saben que es la última oportunidad del mejor futbolista croata de todos los tiempos de llevar a Zagreb un título importante.

Modric: "Tengo más o menos decidido mi futuro" | Agencia EFE

Debilidades: dudas en ataque

Desde la retirada de Mandzukic, Croacia no ha tenido un goleador de nivel mundial, y a menudo lo ha pagado. Parece que Budimir, el delantero de Osasuna, será el encargado de comandar el ataque croata, pero son los jugadores de segunda línea los que llevan siempre más peligro al área rival. Kramaric es muy irregular y se ha acomodado a la banda derecha y Petkovic no rinde igual que en la liga local. Cada gol le cuesta a Croacia muchos minutos de trabajo.

El once de Croacia