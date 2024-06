Álvaro Morata: "No sé qué pasará con mi futuro en el Atlético de Madrid"

La Selección Española de Fútbol ha comenzado su andadura de cara a la Eurocopa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Los jugadores de 'La Roja' han atendido este lunes a los medios y entre ellos estaba el capitán del conjunto nacional, Álvaro Morata.

El jugador del Atlético de Madrid ha hecho repaso a la actualidad deportiva y ha expresado cuáles son sus sensaciones de cara a la Eurocopa. Además, se ha pronunciado respecto a su futuro en el Atlético de Madrid.

El delantero rojiblanco ha confesado que no sabe "lo que va a pasar" con su futuro como jugador colchonero, consciente de que "las cosas van de un modo y otro", aunque no es algo en lo que esté pensando a quince días de la Eurocopa.

"No lo pienso (futuro). Sé que seguramente habrá cosas, pero no es una cosa que piense ahora. Durante la Eurocopa lo único que pienso es en jugar con la camiseta de la selección. (Sobe las posibilidades de salir) Depende, el año pasado tuve una conversación con el entrenador y al final las cosas van en un modo u otro, pero no sé qué va a pasar", admitió el atacante de la selección española en Las Rozas.

Daría lo que fuera por ganar la Eurocopa

Por otro lado, Álvaro Morata ha expresado cómo ve a la Selección de cara a la Eurocopa de Alemania, en la que debutarán el próximo 15 de junio frente a Croacia. El jugador rojiblanco asegura que daría "lo que fuera por ganar la Eurocopa" este verano.

Además, aseguró que no le gustaría "ser el segundo o primer máximo goleador histórico sin haber ganado ningún título importante" con España, consciente de que "nunca se sabe" si puede ser el último gran torneo con 'la Roja'

El delantero afirmó que España puede competir a "cualquier selección" del torneo, porque están "formando más un equipo en vez de una selección". "Tenemos mucha gente joven, incluso menores de edad, pero también tenemos la trayectoria de Carvajal, de Jesús Navas, Rodri, Fabián también tiene que coger peso, Mikel Merino también aporta muchas cosas", enumeró.