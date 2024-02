España - Francia de la Nations League: hora y dónde ver el partido

España se juega un nuevo título en la final de la Nations League tras la contundente victoria ante Países Bajos. El encuentro es ante Francia en el estadio de La Cartuja este miércoles 28 de febrero. El rival es Francia que se impuso a Alemania por 2-1 en el otro encuentro de semifinales. Además, con la presencia en la final el equipo de Montse Tomé ha asegurado su plaza para los Juegos Olímpicos de París de este verano independientemente de lo que ocurra en la final.

A qué hora y dónde ver el partido

RTVE retransmitirá la final de la UEFA Nations League que disputarán las selecciones femeninas de España y Francia. El encuentro se disputa este miércoles 28 de febrero y comenzará a las 19.00 horas en La 1. Además, se podrá seguir online en directo a través de RTVE Play. Y también en el Radioestadio de Onda Cero a través de la página web y de la aplicación para móviles.

Además, el partido será retransmitido para las personas ciegas a través de la aplicación que la RFEF (Real Federación Española de Fútbol). La RFEF dio en marzo del año pasado "un paso revolucionario en la inclusión y accesibilidad en el deporte", gracias a una aplicación que permite a personas con discapacidad visual disfrutar plenamente de los partidos de fútbol.

Es "imposible" que el equipo esté "relajado" en la final

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, dejó claro que es "imposible" que su equipo esté "relajado" de cara a la final de la Liga de Naciones de ante Francia, rival al que pueden "hacer daño" sin son fieles a su estilo, y aseguró que tampoco piensa en su continuidad pese a los buenos resultados y el rendimiento de un grupo "con muchísima ambición".

"La verdad es que no pienso en la renovación, pienso en el trabajo realizado y en lo que venimos haciendo. No es sólo yo, tengo detrás todo un cuerpo técnico que me ayuda, con el que puedo debatir, con el que nos podemos pelear. Al final esto es la élite, tener gente alrededor que te haga pensar y te ayude, así que estoy muy centrada en el trabajo y en eso no pienso", afirmó Tomé este martes en rueda de prensa previa a la final.