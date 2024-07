Las emotivas palabras de María a Morata tras su marcha a Italia: "Le voy a echar mucho de menos"

Uno de los gestos más bonitos que se vieron durante la celebración del título de la Eurocopa de España fue el que tuvo Álvaro Morata con la niña de 12 años María Camaño, que lleva más de cuatro años luchando contra un sarcoma de Ewing. El exjugador del Atlético de Madrid y actual jugador del Milan invitó, junto a Álex Baena, a María a subir al escenario en Cibeles y levantar la copa con el vitoreo de fondo de toda la afición allí presente y de los jugadores del combinado español.

"Nos alegra mucho tenerte aquí con todos nosotros. Tú nos enseñas cada día lo que es luchar de verdad en la vida y lo que es ser un superhéroe de verdad," le dijo Álvaro Morata a María durante la celebración, concluyendo con el grito de "¡Campeona, campeona, campeona!" de todos los jugadores a la joven.

María ha querido agradecer el gesto de Morata

En una entrevista que María ha concedido al medio de comunicación deportivo Relevo, ha querido agradecer el gran gesto que tuvo Álvaro Morata con ella. "Que el capitán de la selección, que ha levantado la Eurocopa ahí en Berlín, con todos, que eso para él es superemocionante y que me diga unas palabras tan bonitas y que me haga posible levantar la copa, mucha emoción. Y luego con Ferran y con Pedri igual, estaban todo el rato conmigo, preguntándome qué tal estaba. Muy emocionante," explicó la niña de 12 años.

También María Camaño ha querido defender a Morata de las múltiples críticas que recibe el delantero español, explicando que la gente no lo conoce bien. "Morata, es que la gente que no le conoce no sabe cómo es, pero la gente que le conocemos desde dentro: es impresionante".

Sobre su fichaje por el Milan, ha dicho sentirse triste; sin embargo, afirmó que apoyará a Morata vaya donde vaya. "Es una persona muy importante para mí. Me da mucha pena que se vaya, pero donde vaya, le apoyaré", dijo María entre lágrimas. "Morata y Simeone siempre se preocupan de mí, siempre están pendientes a través de Gonzalo Caballero y Carla Pereira, la mujer del Cholo", concluyó.