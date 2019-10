El Leganés pedirá que se repita el partido ante el Levante por irregularidades durante el partido

Desde el minuto en que se produce la acción

Continúa la polémica en Butarque tras el partido ante el Levante donde cayeron por 1-2. En el encuentro hubo un polémico penalti de Siovas sobre Roger y en eso está trabajando el conjunto pepinero. Su presidenta, María Victoria Pavón, ha afirmado que "han ocurrido cosas muy graves como pitarnos un penalti fuera del área. El VAR no funcionó correctamente". Además ha asegurado que "no consideramos que estemos compitiendo en igualdad de condiciones". Y añade que "nos han pitado penaltis que a equipos grandes no se los pitarían. Pero el de Siovas y el de Valencia son fuera del área". Por este motivo, el conjunto del sur de Madrid pedirá la repetición del encuentro desde el minuto que se ha producido la polémica acción. El Levante UD, por su parte, no se pronunciará al respecto. Desde la RFEF comunican que si hubo comunicación y se hizo desde un teléfono móvil y que eso está estipulado para que sirva de backup".