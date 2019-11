El dispositivo de seguridad del derbi asturiano se mantendrá sin cambios

El dispositivo de seguridad diseñado para el derbi entre Real Oviedo y Sporting de Gijón , que se disputará el domingo a las 16:00, no sufrirá finalmente modificaciones y será el mismo de temporadas pasadas pese a que la Delegación de Gobierno admitió el estudio de otras opciones para favorecer los desplazamientos de la afición visitante, algo descartado finalmente por todas las partes.

El comisario Anselmo De la Riva, jefe de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial (UCOT) de la Policía, fue el encargado de valorar la decisión tras la reunión que mantuvieron la delegada del Gobierno, Delia Losa, y representantes de las fuerzas de seguridad, de las directivas de los clubes y de las asociaciones de peñas.

"Se había dado a los clubes la posibilidad de diseñar un dispositivo con cierta flexibilidad en lo que se refiere al margen de confianza dado a las aficiones. Sin embargo, los propios clubes han preferido mantener el dispositivo original al no estar convencidos de ese margen de libertad", ha aclarado De la Riva.

La mayor dificultad de establecer un nuevo protocolo para un partido declarado de 'alto riesgo' estribó en la diferenciación entre aficionados que pudieran causar incidentes y los que no, algo difícil de abordar desde el punto de vista de los responsables de los clubes.

"Desde Delegación de Gobierno se propuso distinguir a los grupos de personas no cívicas del resto de aficionados, que vienen a disfrutar del evento deportivo y no buscando enfrentamiento. No lo aprobaron las directivas de los clubes y se implementará el dispositivo original para garantizar absoluta seguridad", ha explicado el comisario.

De esta forma el protocolo de seguridad obligará a la afición rojiblanca a salir de El Molinón entre las 12:00 y las 12:30 horas lo que supone acudir a Oviedo en autobuses en lugar de por cuenta propia y cuatro horas antes del inicio del partido además de abandonar los últimos el estadio azul.

También te interesa...

De la Morena: "Si no tenemos libertad para ir a un partido de fútbol porque nos agredimos entre nosotros, ¿de qué libertad hablamos?"