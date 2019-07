Dani Ceballos: "No quiero estar más sentado en un banquillo, ha llegado mi momento"

Dani Ceballos cree que ha llegado su momento. El jugador del Real Madrid habló sobre su futuro y aseguró que no quiere estar "más sentado en un banquillo", además de no descartar una posible cesión al Sevilla : "El fútbol es tan bonito que puede suceder cualquier cosa".

El capitán de la selección española Sub-21, Dani Ceballos, habló de su futuro tras el recibimiento al equipo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, aseguró que no quiere "estar más sentado en un banquillo" y no descartó la posibilidad de jugar cedido en el Sevilla, a pesar de su pasado en el Betis.

"Cuando tienes jugadores por delante como Toni Kroos o Luka Modric es muy difícil que un jugador con 23 años sea importante en el Real Madrid. Yo tengo clara mi idea, sé cual es mi intención el año que viene. No quiero estar más sentado en un banquillo, creo que mi momento ha llegado; el año que viene va a ser mi mejor temporada", declaró.

"Mi intención es jugar 40 partidos, sentirme importante, porque creo que tengo fútbol dentro y creo que lo he demostrado. En el Madrid hay 23 jugadores y los mejores en tu posición. En dos años he jugado 55 o 56 partidos y mi intención es sentirme importante en un equipo y aportar todo el fútbol que llevo dentro", añadió.

Un Dani Ceballos que, a pesar de querer marcharse del Real Madrid en busca de minutos, solo contempla una cesión ya que sigue queriendo triunfar en el conjunto blanco: "Tengo cuatro años de contrato. No contemplo una salida del Real Madrid, quiero triunfar en el Real Madrid. No sé cuándo va a llegar mi momento, pero mi objetivo es triunfar en el Madrid e ilusionar al Bernabéu, creo que tengo cualidades para hacerlo".

El centrocampista sorprendió al no descartar el Sevilla como una de sus opciones para el futuro, a pesar de su pasado bético: "No voy a entrar a valorar si cada uno es una opción. El fútbol es tan bonito que puede suceder cualquier cosa", dijo.

Además, Ceballos habló de su compañero y amigo Fabián Ruiz, actual jugador del Nápoles pero que interesa al Real Madrid, al que prefiere seguir viendo en Italia: "Una pregunta 'jodida'. Fabián está creciendo a pasos agigantados ahora mismo. Llegar al Madrid sería complicado porque hay jugadores de alto nivel, vamos a dejarlo en el Nápoles y que siga creciendo. No es que no se lo recomendaría, si no que siga creciendo en su club y que siga siendo importante tanto para su club como para la selección española".

El capitán de la Sub-21 valoró también el quinto título europeo conseguido el pasado domingo tras vencer a Alemania (2-1): "Hemos ido de menos a más en el torneo, pero hemos acabado con el título de campeón. Creo que, a partir de la derrota contra Italia, el equipo ha ido ganando en confianza a través del trabajo y la humildad y ha ido creciendo a pasos agigantados; hasta la final fue un ciclón de España y nos hemos alzado con el título que tanto merecíamos".

"Aquí hay jugadores que son titulares en sus equipos y otros no. Pero lo importante es que cuando llegan aquí, los 23 han sido importantes y cada jugador ha aportado su granito de arena. Cuando no es una selección, es un equipo, todo es más fácil", añadió el sevillano.

Por último, Ceballos recalcó que España merecía alzarse con el título: "No un líder, pero sí tenía la experiencia de hace dos años. El fútbol es tan bonito que te da una segunda oportunidad, con una revancha frente a Alemania en un final. Creo que esta generación merece el máximo respeto porque hemos sido los ganadores con autoridad".