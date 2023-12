Union Berlin - Real Madrid: a por el pleno

El Olympiastadion será el escenario (21.00 horas) del cierre del Grupo C para Union Berlin y Real Madrid. Los pupilos de Carlo Ancelotti llegan a la capital alemana con los deberes hechos, por lo que aparentemente el encuentro no presenta grandes alicientes deportivos para el 14 veces campeón de Europa. Sin embargo, el prestigio en Champions no se negocia, y los madridistas quieren completar una fase de grupos inmaculada.

Jude Bellingham, ya con los problemas en el hombro olvidados, apunta a la titularidad en la capital alemana, junto a un Rodrygo que está en estado de gracia, aliviado tras su preocupante crisis goleadora. Ancelotti podría incluir cambios -podrían entrar Kepa, Nacho, Fran García, Ceballos o Joselu- dado que los blancos ya han cumplido todos sus objetivos en esta fase.

Además, el preparador italiano quiere celebrar su triunfo número 42 con el Real Madrid en Champions, superando a Miguel Muñoz como entrenador con más victorias en la máxima competición continental de la historia del club blanco.

Última oportunidad para un Union Berlin mejorado

Los alemanes reciben al conjunto madridista con más confianza y seguridad en su plan para seguir con vida en Europa. Y es que este es el gran objetivo del conjunto alemán, último en el Grupo C en su debut en la máxima competición europea.

Una situación complicada que requiere prácticamente un milagro para los locales, que sin embargo ya pusieron en apuros al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.