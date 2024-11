Sparta Praga - Atlético de Madrid: la gran ocasión

LEER MÁS Simeone repite convocatoria sin Le Normand, Lemar y Molina

El equipo colchonero llega a la capital de Chequia inmerso en la mejor racha de la temporada con cinco victorias consecutivas, entre ellas una vital a domicilio como la lograda 'in extremis' contra el PSG francés en el Parque de los Príncipes y que le dio aire en su delicada situación en esta nueva Champions tras las derrotas con el Lille y el Benfica. El Atlético de Madrid es vigesimotercero y no tiene mucho más margen de fallo, menos aún ante un oponente que no se presenta como un adversario de un gran potencial y frente al que espera confirmar el cambio de rumbo, sobre todo a domicilio ya que tras caer en el Benito Villamarín ganó en sus tres siguientes salidas (Vic --Copa--, París y Palma de Mallorca).

De todos modos, el equipo colchonero se presenta a esta cita tras volver a dejar alguna duda en LaLiga, donde tuvo que remontar este pasado sábado en su estadio al Deportivo Alavés tras una reacción en la segunda parte y donde el juego desplegado no fue el más vistoso, pero sí efectivo. Ahora, la buena racha de resultados de los últimos partidos invita a la ilusión ante esta nueva cita a domicilio en Champions. Para este choque europeo, Simeone, que seguirá con las bajas conocidas de Robin Le Normand y Nahuel Molina, además de la de Thomas Lemar, podría realizar seguramente cambios respecto al once del pasado sábado, marcado también por los partidos del parón internacional.

De hecho, de los futbolistas que tuvieron que viajar a Sudamérica, ninguno fue titular y parece que casi todos ellos volverán al once con el uruguayo José María Giménez acompañando en el centro de la zaga a Clément Lenglet, con la duda de quiénes ocuparán los laterales después de que ante el Alavés jugasen César Azpilicueta y Javi Galán. En el medio del campo, todo hace indicar que retornará el argentino Rodrigo de Paul para acompañar a Pablo Barrios, lo que dejaría fuera al capitán del equipo, Koke Resurrección. Marcos Llorente se perfila titular en el costado derecho del 4-4-2 y habrá que ver si Simeone opta por Samu Lino, Rodrigo Riquelme o por otro centrocampista como un Conor Gallagher que acumula dos partidos con escasa participación. En el ataque, el francés Antoine Griezmann parece fijo y el argentino Julián Álvarez y el noruego Alexander Sorloth pugnarían por la otra plaza con aparente ventaja para 'La Araña' pese al último gol salvador del noruego.

Todo para batir a un Sparta de Praga que suma cuatro puntos de los 12 puntos posibles y se encuentra fuera actualmente del 'Top 24', en la vigesimosexta posición, por lo que de finalizar así se quedaría fuera de los cruces. El equipo checo regresó a la máxima competición europea 19 años después con la contundente victoria ante el RB Salzburgo (3-0) y el empate en Alemania contra el Stuttgart (1-1), una vuelta ilusionante a la Champions que se vio frenada con dos derrotas: a domicilio frente al Manchester City (5-0) y en casa ante el Brest (1-2). Por lo tanto, el conjunto local, que lleva cuatro partidos sin conocer la victoria, necesita la victoria frente a los rojiblancos para escalar puestos y mantener sus esperanzas de seguir vivos en esta Champions, donde todavía tiene que afrontar un calendario complicado ante Feyenoord, Inter de Milán y Bayer Leverkusen.