Simeone: "No opino de los contrarios, tengo códigos"

Relación con Klopp: "Ya expliqué que no me gusta saludar tras los partidos. Entiendo que en Inglaterra es una cuestión de caballerosidad, pero no lo comparto porque no me gusta la falsedad. No puedo hablar de Klopp como persona, no le conozco, pero si como entrenador. Valora lo gran técnico que es y el gran trabajo que ha hecho donde ha estado. Pero yo no opino de como juegan los equipos contrarios, jamás, tengo códigos y entre los entrenadores tenemos que respetar esta situación".

Revancha para el Liverpool: "En el fútbol no hay revancha. Aquel partido ya pasó, nos tocó avanzar a nosotros, pero eso ya no vuelve. Mañana es un partido nuevo y tendrá las consecuencias de este partido. Obviamente, aquel partido quedará en el recuerdo para todos los atléticos".

La clasificación del grupo: "Los tres partidos que tenemos por delante son determinantes para todos los equipos. El fútbol es muy cambiante, el que hoy está primero puede ser tercero mañana o al revés. Todos debemos competir hasta el final y los tres partidos van a tener la misma importancia".

La llegada de Rodrigo De Paul: "Ha crecido mucho desde su paso por el Valencia y el Udinese. Estar en la selección le ha potenciado. Necesitamos a ese jugador que se muestra con Argentina. El otro día estuvo fantástico. Yo compartí centro del campo con Verón y es cierto que también tenía esa visión de juego. Ojalá siga creciendo. De Paul quiere mejorar y eso es lo que más me gusta de él".

El momento de Joao Félix: "Viene trabajando muy bien, está creciendo posicionalmente dentro de las necesidades que el equipo tiene, el otro día rindió uy bien. Esperemos que mañana tenga un buen partido".

Bajas para mañana: "No van a estar Lemar, Llorente, Savic ni Griezmann, pero estén tranquilos, vamos a ir a competir, seguro".