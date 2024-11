Simeone: "Los números se hacen al final"

"Todavía es pronto, la temporada es larga y los números se hacen al final. Es normal que estemos mirando el día a día, pero lo que cuenta es cumplir los objetivos. Mañana será un partido importantísimo para los dos", aseguró el técnico en la rueda de prensa previa. El Atlético de Madrid, con tres puntos, está fuera de los puestos de clasificación para los octavos de final de la máxima competición continental. Aunque afronta el duelo con muchas bajas en defensa, Simeone aseguró que su equipo saldrá "a competir con sus herramientas" y buscar los puntos débiles de un rival al que alabó.

"Me encanta cómo juegan, tienen una dinámica muy buena, tienen el sello absoluto de su entrenador, es un equipo joven, rápido, que no sabes por dónde te va a llegar, con mucha gente moviéndose en distintas posiciones de la mitad de la cancha para arriba. Llegan muchísimas veces, proponen el fútbol que siempre lleva su entrenador", analizó. El técnico argentino dijo que desconoce las estadísticas personales en sus duelos contra Luis Enrique, que le ha ganado nueve veces en 14 partidos, por solo dos victorias del 'colochonero'. Si Luis Enrique dijo que admira a Simeone por los muchos años que ha aguantado al frente de un gran equipo, el argentino señaló que "no hay recetas" para conseguirlo.

"Lo que hago lo hago con pasión, determinación, sabiendo lo que quiero. He tenido la fortuna de contar con gente que me ha apoyado, que sigue la línea que indiqué, de estar en un club que me ha cuidado, rodeado de futbolistas que me acompañan en mis ideas y de una afición que me quiso desde el primer día y me respeta", subrayó. El técnico argentino reconoció que su equipo no afronta el partido en las mejores condiciones anímicas a causa de los efectos del temporal en el levante español: "Estamos como cualquiera de ustedes, tristes, con una amargura enorme. Ojalá la gente pueda ayudar para que se solucione lo más rápido posible".

Simeone, que negó haber recibido alguna oferta del PSG desde que entrena al Atlético de Madrid, aseguró desconocer si Antoine Griezmann seguirá el año que viene en el club, pero se mostró convencido de que será "uno de los mejores de la historia del Atlético de Madrid. Nos sigue dando talento, jerarquía, personalidad, lo disfrutaremos mientras siga con nosotros y lo acompañaremos cuando no lo haga", afirmó sobre el francés, de quien destacó la manera en la que puso fin a su carrera internacional "interpretando bien las consecuencias de que se va siendo mayor".