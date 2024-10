Simeone: "No hay nada en el penalti; ojalá lo hubiera"

LEER MÁS El Atlético se vuelve a estrellar en Champions

"No hay nada, muchacho", contestó a la pregunta de cómo se explica lo que pitó el árbitro. "Alguien dice penal, pero explíqueme por qué. Fue mano, no. Fue empujón de Koke, no. Ojalá pudiéramos ver algo. Ojalá que la Uefa o quien sea pueda ver que fue algo. Cuando te pitan un penalti así. Otra vez será a favor. El penalti determina y lleva el partido para el 1-2 y luego la mala fortuna. Con dos disparos entre los tres palos nos hicieron tres goles", declaró Simeone.

"Hay dos maneras de explicar lo que sucedió en el partido. En esta competición, cuando un equipo juega y tiene cantidad de ocasiones para irse con dos o tres goles al descanso y no es contundente, esta competición no perdona. La otra explicación es que ojalá encontremos algo para poder decir que fue penal. El árbitro dio que fue mano, luego que Koke empujó. No le importa a nadie y lleva la balanza a favor del Lille. Luego tuvimos ocasiones. Es un partido donde pudimos ganar 4-2 y nos vamos 1-3 abajo. Estamos en una situación muy complicada. Nos metieron 7 goles en dos partidos y ahora las opciones son menores", añadió.