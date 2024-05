Luis Enrique: "Ha sido un mazazo, intentaremos levantarnos lo antes posible"

"El sentimiento es de tristeza, como no puede ser de otra manera, por no conseguir el objetivo. Si analizamos partido y la eliminatoria, no hemos sido inferiores, hemos disparado al poste seis veces, el fútbol es a veces injusto y hemos disparado 31 veces a portería y seis postes pero no hemos marcado. El fútbol premia al que marca", señaló en la rueda de prensa tras el partido.

Luis Enrique recordó que su objetivo al principio de temporada era "disputar al máximo todos los trofeos" y pidió hacer balance "cuando acabe la temporada, tras la final de Copa", el último trofeo que pueden lograr tras haber ganado ya la liga francesa. "Todos los equipos del mundo tienen que mejorar aspectos, no somos un equipo muy poderoso a balón parado, tenemos otras virtudes, como la de crear 30 ocasiones, si pongo a jugadores de 1.90 no nos meten gol de cabeza, pero no tendríamos tantas ocasiones. Mis equipos corren riesgos", dijo.

"He visto un equipo con un espíritu competitivo hasta el minuto 95, con un derroche físico envidiable, una afición increíble, y quiero que esa comunión se siga produciendo la próxima temporada. La afición valora que sudes la camiseta, que no des un balón por perdido", señaló. Luis Enrique dijo estar "muy orgulloso con todo el equipo" y evitó referirse a la mala actuación de Kylian Mbappé: "que triste sería que un entrenador no esté con sus jugadores y no se ponga por delante en la derrota. El entrenador es el máximo responsable porque es el que toma las decisiones y tomaría las mimas".

"Estoy muy satisfecho con los dos partidos. Podemos mejorar, jugar mejor, pero han hecho lo que yo les he pedido, luego se está más o menos acertado. Me encanta el espíritu del equipo. Hasta ganando se puede mejorar. El año que viene lo quiero mejorar, será una obsesión, veremos si lo logramos. Pero si hay algo que no se puede criticar al equipo es su fe en lo que hace. Ver al público que no desfallece hasta que no pita el árbitro es un fiel reflejo de lo que trasmite el equipo y eso me vale", concluyó.