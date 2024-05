Joselu: "Los sueños se pueden cumplir"

“Siento orgullo, satisfacción, constancia… puedo servir de inspiración para muchos niños y mucha gente y me lo recuerdan por la calle. Nadie tiene que darse por vencido, los sueños se pueden cumplir y yo lo he hecho este año. Hace dos años no había debutado en la selección ni había disfrutado de estos momentos… y ahora lo que puedo contar en mi currículum son palabras mayores”, comentó en zona mixta.

Joselu fue protagonista en la clasificación a la final de la ‘Champions’ con su doblete en dos minutos frente al Bayern Múnich. “Estamos en la final gracias a todos. Somos muchos jugadores. Vini hizo dos jugadores en la ida… la importancia la tenemos todos y feliz por estar en una final y vivir una ‘Champions’ de esta manera”, señaló. “Seguramente (sobre si fue su momento más especial). También por poder vivir una final de la ‘Champions’ tras tener la Liga encaminada. Estoy contento por poder aportar eso”, comentó. “Como esa ninguno. Eso no se sueña, era imposible. Un momento como ese no está ni en mis sueños. Se podría haber parecido, pero como ese ninguno. Fue una noche especial, con el estadio vibrando muchísimo y fue un momento muy bonito”, añadió.

“Te voy a ser sincero, me dio rabia el no poder disfrutar de lo que acababa de pasar. Se me vinieron cosas a la cabeza un poco turbias de los últimos dos años con los dos descensos. Quería disfrutar del momento, pero me vinieron cosas a la cabeza que no quería tener. Luego sí lo disfruté mucho más, pero la cabeza te pasa esas malas pasadas”, reconoció.

Además, analizó los peligros del Borussia Dortmund de cara a la final de la Champions. “Cuando meten el bloque bajo es un equipo al que es muy difícil meterle mano. Son un equipo rápido al contragolpe, con un delantero que fija a los centrales… un equipo muy sólido y muy armado y hay que tener cuidado con ellos”, señaló.