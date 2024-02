De Jong: "Inventáis cosas que no son y no os da vergüenza"

De Jong protagonizó una rueda de prensa muy tensa la víspera del duelo de Liga de Campeones entre el Nápoles y el Barcelona. En una pequeña sala del estadio Diego Armando Maradona, llena de periodistas, criticó lo que considera "mentiras" de los medios de comunicación.

"La verdad es que últimamente me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado con la prensa en general porque hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. No puedo entender que alguno digáis mentiras y no os dé vergüenza decirlas. Me está irritando un poco", comenzó, tajante.

"Estáis hablando mucho de mi contrato, de mi salario... hay mucho humo, mucha mentira. Que estoy cobrando cuarenta y tantos millones... esto está realmente lejos de lo que cobro, se han inventado una historia que no es verdad", añadió. "Estoy muy feliz den el Barcelona, es el club de mis sueños y espero seguir muchos años aquí", puntualizó.

Sobre la posibilidad de que esas informaciones salgan del propio club, señaló: "No sé si sale desde dentro del club, pero espero que no. Yo sé que muchas cosas se inventan, porque escribís cosas que no son verdad. Lo estáis haciendo con mucha gente más y no tengo la sensación de que vaya a cambiar, pero tenéis que cambiarlo. Estáis inventando cosas que no son".

"Considero el club como mis compañeros, la gente del día y esto es una maravilla. Lo disfruto mucho. Si hay opiniones en mi contra me da igual porque cada uno puede tener la suya, pero las mentiras tenéis que cambiarlas. Estáis escribiendo mucha mentira, ¿por qué lo hacéis?", sostuvo.