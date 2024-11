Guardiola y Luis Enrique, en situación crítica

El Bayern aprovechó la segunda jornada seguida en el Allianz Arena para sumar tres puntos que le colocan en 9, algo más cerca de ganarse un puesto en los cruces. Los de Vincent Kompany lo hicieron además ante un PSG en 26ª posición a falta de que termine la jornada. Los de Luis Enrique dejaron una buena impresión en Múnich hasta que se quedaron con uno menos por la segunda amarilla a Ousmane Dembélé en el minuto 57. Antes del descanso, Kim Min-Jae había adelantado al Bayern, pero el equipo parisino parecía con opciones de darle la vuelta.

Sin embargo, jugando con uno menos, sin opción de salir de su campo por el paso al frente de los locales, el PSG estuvo a merced de la sentencia. La tuvo Jamal Musiala, al palo tras un paradón de Matvey Safonov, y un disparo arriba de Joao Neves fue la tentativa de los parisinos, en el precipicio de otra decepción europea.

Mientras, el Manchester City estuvo cerca de sanar las heridas de la peor racha de la carrera de Pep Guardiola como entrenador, cinco derrotas seguidas, pero dejó escapar la alegría al encajar tres goles en los últimos 15 minutos en el Etihad Stadium. Un doblete de Erling Haaland y otro gol de Ilkay Gündogan no fue suficiente por los regalos en el tramo final de la defensa inglesa. Hadj Moussa, Santiago Giménez y David Hancko dejaron helado a un City que no levanta cabeza, 15º con ocho puntos, uno más que el Feyenoord.

Es la primera vez en la carrera del técnico español, que ha dirigido 900 partidos en la élite, que cede una ventaja de tres o más goles. Lo que sí le ha pasado, en diez ocasiones ahora, es que marcara tres goles en un partido y no ganar. Le ocurrió en dos ocasiones con el Barcelona (un empate y una derrota), una en los tres años que estuvo en el Bayern de Múnich (un empate) y en siete ocasiones con el Manchester City, con seis empates y una derrota.

Pep Guardiola dijo que el empate a tres ante el Feyenoord se puede considerar como una derrota y que su equipo no puede regalar tanto a este nivel. "Hemos perdido muchos partidos últimamente, somos frágiles, necesitas una victoria, el partido era bueno para nuestra confianza, jugando a un gran nivel, pero algo pasa y estamos en problemas. A este nivel no se puede regalar tanto. En otro ambiente no pasaría, pero ahora sí pasaría", aseguró el técnico español.