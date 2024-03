Dortmund y PSV quieren alcanzar los cuartos

LEER MÁS PSV y Dortmund lo dejan todo para la vuelta

El PSV encontró el empate a través de un penalti que fue muy discutido por una presunta falta de Mats Hummels contra Malik Thielmann. No obstante, el rendimiento del Dortmund en Eindhoven dejó mucho que desear y, tras haber estado con ventaja por intermediación de Donyell Malen, le entregó casi por completo la iniciativa al contrario.

El Dortmund sólo ha perdido uno de sus últimos diez partidos, de manera que llega en una buena situación, aunque su juego no siempre ha sido el ideal. El PSV, por su parte, mostró en casa -donde hubiera podido tener mejor suerte-, que tiene argumentos para hacer daño al Dortmund.

El Dortmund no contará con Nico Schlotterbeck, últimamente inamovible en la formación titular, con lo que la pareja de centrales deberá estar formada por Mats Hummels y Niklas Süle. La baja de Schlotterbeck, que ha jugado 2.881 de 3.150 minutos posibles, es sensible, pero, según Terzic, no tiene mayor repercusión para el planteamiento.

El PSV de Eindhoven acude esperanzado a su encuentro contra el Borussia Dortmund, dada la posible vuelta al campo de Joey Veerman, cuya ausencia ha marcado los resultados del equipo estas semanas. El PSV se enfrenta por cuarta vez en la historia al club alemán, pero aún no ha conseguido ganarle.

También hay interrogante en torno al centrocampista Ismael Saibari, pero todo hace indicar que precisará más de tiempo de recuperación y el partido de este miércoles parece llegar demasiado pronto para el internacional marroquí de 23 años, que disputó por última vez en el partido contra el Dortmund hace tres semanas.

A Peter Bosz, técnico del PSV, le es familiar el Dortmund porque fue su entrenador seis meses en 2017 (fue despedido tras una serie de 8 partidos seguidos sin ganar), así que ni el banquillo del Signal Iduna Park, ni la ciudad en si misma les son desconocidas al neerlandés. "Mi período en Dortmund fue muy corto y muy loco. Podríamos haber logrado algo grande si me hubieran dado más tiempo", dijo Bosz en una entrevista reciente.