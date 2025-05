Olmo: "Es una oportunidad muy grande para hacer historia"

"Son seis años sin semifinal y diez años sin final. Yo ya pude jugar una semifinal en 2020 (con el Leipzig) contra el PSG en Lisboa y es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Es un partido crucial y estamos muy ilusionados y preparados", ha afirmado Olmo en la rueda de prensa previa al entrenamiento del conjunto azulgrana en el Giuseppe Meazza.

El mediapunta de Terrassa ha explicado que el vestuario vive todo lo que está consiguiendo esta temporada "como una fiesta" y que, al tratarse de futbolistas tan jóvenes, "quitan presión al asunto y no le dan tanta importancia como deberían", pero que ya están lo veteranos para recordárselo. Uno de ellos es Olmo, pese a tener tan solo 26 años: "Vine al Barça para ganar. Desde el primer momento tenía el pensamiento de que podíamos hacer lo que estamos haciendo. De momento, nos quedan dos títulos y ya he ganado otros dos. En ningún momento me ha arrepentido de la decisión que tomé en su día y siempre he confiado cien por cien en el club".

En el Barça ha tenido que sufrir la incertidumbre de no saber si podría ser inscrito por los problemas de 'fair-play' financiero que tenía la entidad, pero se ha acabado encontrando "un grupo muy sano" con una idea de juego "muy definida", en el que van "todos a una" y está "a muerte" con Hansi Flick, el entrenador. "Es muy cercano a nosotros, tiene un mensaje muy claro, con una idea muy concreta de juego. Todo ha ido muy bien y no hay que cambiar nada. Tenemos plena confianza en él y en todo su 'staff'", ha comentado sobre el técnico germano.

En otro gran escenario como el de mañana martes, los azulgranas tendrán una nueva oportunidad para reivindicar que el Barcelona vuelve a ser uno de los grandes de Europa, y Olmo cree que están "preparados" para demostrarlo, pese al cansancio acumulado por jugar un partido cada tres días. "Veo al equipo bien preparado y al cien por cien de energía y de motivación", ha apuntado Olmo sobre una escuadra que siempre ha dado la talla ante rivales de entidad y que además cuenta en sus filas con Lamine Yamal, la gran sensación de la temporada.

"Todos sabemos el jugador que es Lamine y lo importante que es para el equipo. A mí no me sorprende; le he visto hacer este tipo de partidos en la Eurocopa o este año. Está bien, tranquilo y con ganas de demostrar por qué es el mejor", ha dicho sobre el extremo azulgrana. Preguntado por el supuesto marcaje doble que Lamine Yamal recibirá por parte del Inter mañana, Olmo lo tiene claro. "Esto significa que habrá un jugador libre. Lamine ya ha demostrado que puede jugar contra uno, contra dos y contra tres, y si le hacen un marcaje doble, eso significa que habrá un jugador libre y lo buscaremos", ha concluido.