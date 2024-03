Camavinga: "No sé que va a hacer Mbappé la próxima temporada"

" No he hablado con él, es un jugador del PSG y no sé que va a hacer la próxima temporada. Mbappé no es nuestro jugador y voy a respetar a su equipo. Todo lo que la gente dice no sé, la verdad, estoy en el vestuario del Real Madrid y disfruto con lo mío", aseguró en rueda de prensa.

Aunque Camavinga no descartó preguntar a Mbappé en la concentración de marzo sobre su decisión, piensa que el delantero no desvelará nada. "La verdad es que cuando voy a la selección es para disfrutar. Seguro que vamos a hablar de eso pero no va a decir nada. Es normal", reconoció.

Centrado en el partido del Real Madrid ante el Lepizig de la Liga de Campeones, Camavinga calificó la cita como "muy importante" y cree que no deben pensar en que parten con ventaja de la ida tras vencer por un gol en Alemania. Para él, el Real Madrid "siempre es favorito" para ganar la Liga de Campeones. "Hay que jugar con placer ante nuestro afición. Sólo quiero ganar y ya está. Siempre para ganar la mejor manera es atacar. Vamos a darlo todo para hacer goles y no quedarnos atrás", dijo.

Reconoció el joven jugador francés que aprende de Luka Modric "su posicionamiento" y admira "la magia que tiene" y de Toni Kroos "la calma y su juego en largo". En lo personal eligió la posición de pivote como su preferida y fue sincero a la hora de hablar en lo que siente que debe mejorar. "Me gusta más jugar de pivote pero puedo jugar de medio campo más adelante. Pienso que tengo que tener más concentración, marcar más goles y dar más asistencias. Y mejorar la pierna derecha", confesó.

Mantiene Camavinga una gran amistad con Vinícius Junior, a quien recomienda centrarse en el juego sin entrar en provocaciones. "Siempre está conmigo, es una buena persona. Él está focalizado siempre en el fútbol, yo le he dicho que pare de hablar porque no le ayuda pero ha marcado goles con eso. Si la gente habla más, está bien para nosotros".