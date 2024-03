Ancelotti sale en defensa de Bellingham

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, y el centrocampista Eduardo Camavinga, salieron en defensa de Jude Bellingham tras la expulsión sufrida en Mestalla por su airada protesta una vez finalizado el encuentro, que definieron como "equivocada" y "muy rara".

Colea el error de Gil Manzano en Mestalla

"No he hablado con Jude, no necesito hablar de este asunto", aseguró Ancelotti. "Es un jugador que lo da todo en el campo y lo está haciendo muy bien. La tarjeta roja del otro día creo que ha sido equivocada porque tenía un poco de frustración, pero no ha realizado ningún tipo de insulto", argumentó.

En la misma línea se expresó el francés Camavinga, que no entendió lo ocurrido y espera que no haya un castigo para Bellingham que le impida jugar los próximos partidos de LaLiga.

"No entiendo esta sanción porque él no ha insultado a nadie. Vamos a ver qué pasa", reconoció Camavinga, que mostró su sorpresa por el pitido final de Gil Manzano en pleno centro que acabó en gol del Real Madrid y que no subió al marcador.

"Se vio lo que ha pasado, es una cosa muy rara que no he visto nunca en el fútbol. Es una cosa muy muy rara", opinó.

Los vídeos de Real Madrid TV

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, descartó que los vídeos de la televisión del club sobre errores arbitrales de los colegiados que les dirigen en LaLiga afecten a sus jugadores, y defendió "la libertad de expresión".

"Estoy un poco sorprendido de que no tengáis en cuenta vosotros la libertad de expresión", dijo a los periodistas que opinan que los vídeos arbitrales no están a la altura de la grandeza de un club como el Real Madrid.

"Es un medio de comunicación, Real Madrid Tv, que expresa una opinión como la expresáis vosotros", defendió Ancelotti.

Feliz en el banquillo

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó este martes que le "gusta" su trabajo al frente del banquillo del Real Madrid, aunque reconoció que "hay más sufrimiento que felicidad", al mismo tiempo que advirtió de que ante el RB Leipzig, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, deben realizar "un partido completo" si quieren "ganar la eliminatoria".

"Es una oportunidad importante de seguir en una competición muy especial para nosotros. Tenemos que sacar nuestra mejor versión, porque la eliminatoria no se ha acabado todavía. Tenemos una pequeña ventaja, pero pensamos en jugar a nuestro mejor nivel desde el primer minuto hasta el último", analizó el técnico en rueda de prensa.

El de Reggiolo recordó el partido de ida --que acabó con triunfo (0-1) blanco--, un duelo en el que los alemanes "tuvieron muchas oportunidades". "Lo hicieron muy bien. Tenemos que mejorar, ser más peligrosos. Mañana va a ser un partido diferente, sin duda. Van a jugar más en transición que nosotros, hay gestionar esto a nivel defensivo. Ellos son muy peligrosos", analizó.

"Hemos evaluado al partido de ida. Estamos preparados para mostrar la mejoría. A nivel defensivo, hemos sufrido y ahí tenemos que mejorar. Es un equipo muy peligroso en las transiciones, con delanteros muy rápidos. Vuelve Rüdiger, que nos va a ayudar en este sentido. Pero el partido tiene que ser completo. Solo un partido completo nos puede permitir ganar esta eliminatoria", agregó Ancelotti como ingredientes para avanzar a cuartos.

Centrado en la solidez defensiva, el italiano avanzó la más que posible titularidad de Nacho Fernández junto al central alemán. "Tengo algunas dudas, sobretodo porque Nacho no se había entrenado, tenía una pequeña molestia, pero está disponible y tiene la misma oportunidad de los otros de empezar", comentó.

Así, Tchouameni sería suplente por detrás de Camavinga, después de provocar de manera involuntaria la "desafortunada" y grave lesión del valencianista Diakhaby. "Hemos hablado con él, lo sentimos mucho, pero tenemos la confianza que con paciencia va a volver. Hemos estado cerca de él, lo hemos escuchado con confianza, con ganas, va a volver bien, obviamente le deseamos lo mejor", se dirigió al central 'che'.