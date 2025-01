Ancelotti: "No nos gusta jugar contra el City"

"Hay que esperar el sorteo, en teoría si nos toca el City será mas complicado para los dos pero tenemos que esperar", aseguró en rueda de prensa. "En teoría el City tiene más probabilidad de ganar la Champioins que el Celtic. Por estructura y calidad es bastante sencillo contestar a cual elijo porque no nos gusta jugar contra el City, pero si hay que hacerlo jugaremos como los últimos años", añadió.

Ancelotti lamentó que la imagen de su equipo en los últimos partidos no se haya dado durante toda la fase de liga de la Liga de Campeones en la que cayeron ante Lille, Milan y Liverpool. "Hemos jugado bien, hemos dado una buena versión siendo un equipo sólido y serio. Estamos felices. Es una pena que no despertáramos antes en la competición pero es lo que hay. Estamos contentos de estar como estamos en este momento", manifestó.

El técnico italiano fue crítico con el nuevo formato de la Liga de Campeones. "Tenemos que respetar la clasificación pero no me gusta este formato porque hay demasiados partidos y mi idea de fútbol que tengo es quitar partidos para restar desgaste a los futbolistas". Aunque reconoció que los dos partidos extra en la Liga de Campeones no pasarán factura a su plantilla. "No hace daño porque estamos en una buena dinámica y creo que el equipo llega en buen momento a nivel físico y mental. Somos más sólidos. Tengo un montón de confianza en el equipo porque veo cosas muy buenas dentro del campo".