Cesc Fábregas: "Debemos estar más unidos que nunca"

El centrocampista de la selección española de fútbol Cesc Fábregas ha abogado hoy por la "unidad" para que esta nueva generación de jugadores "puedan estar en la Eurocopa de Francia y ganar cosas importantes", en alusión a los silbidos de afición leonesa a su excompañero en el FC Barcelona Gerard Piqué.

"No podemos desviarnos por lo que pudo ser una tontería y debemos estar más unidos que nunca", ha insistido en conferencia de prensa el jugador del Chelsea inglés, quien ha calificado a Piqué como "un chico peculiar, con una personalidad y carácter muy abiertos, divertido y que no se come la cabeza por estas cosas".

Fábregas que no ha visto afectado por estas críticas a su amigo desde las categorías inferiores del club azulgrana, ha insistido en que Piqué es "fuerte y siempre que ha venido a la selección o con el Barcelona lo ha dado todo".

En todo caso sí ha precisado que no será él quien defienda si está bien o mal hecho -referido a la frase pronunciada durante la celebración de la Liga de Campeones- porque, a su juicio, cada uno es responsable de sus actos. "Me imagino ganando un triplete, con una copita de más, en una celebración, viendo a la gente que te quiere, que pueda pasar", ha comentado.

El centrocampista catalán ha resaltado el papel de los medios de comunicación "como altavoz muy potente hoy en día, sobre todo en España. No sé si os dais cuenta de la fuerza que tenéis sobre la gente, porque si se habla en programas varios días al final la gente se queda con ello, lo compra y lo transmite en el campo. Si se hubiera pasado página en un día, no habría tenido tanto efecto", ha observado.

En este sentido, ha añadido que "hay tanta información, tanto debate y opinión personal que da igual lo que él salga a decir. "La gente se va a creer lo que escucha o ve. Ha sido una semana muy personalizada en esto y a partir de aquí hay que hablar del partido en Bielorrusia que puede dar la clasificación", ha agregado.

Cesc Fábregas, que ha reconocido sentirse "importante" en la selección española pese a formar parte de una generación anterior, ha sido prudente en cuanto a sus opciones de ser titular el domingo ante Bielorrusia a pesar de haberse encontrado ayer ante Costa Rica "bien físicamente y haber participado con el gol de la victoria".

Con respecto a la temporada de su exequipo, el FC Barcelona, ha reconocido haber seguido todos sus éxitos porque es del Barça. "Tengo muchos amigos y me he alegrado y por supuesto que me hubiera hecho una gran ilusión haber logrado el triplete", aunque también ha valorado los dos títulos conquistados con el Chelsea, que él no había logrado en su anterior etapa con el Arsenal.

Después de una década en la selección, participando en los últimos títulos alcanzados -dos eurocopas y mundial-, Fábregas ha confesado encontrarse más a gusto en la posición en la que actuó ante Costa Rica "siendo importante, donde puedo marcar las diferencias, con más llegada y entre líneas, pero siempre en el centro del campo, donde disfruto más".