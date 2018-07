Cerezo: "Van a llegar buenísimos e importantes jugadores"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, anunció este miércoles que van a llegar al club "buenísimos e importantes jugadores" y que se va a hacer un equipo "bueno y competitivo", al tiempo que esperó que su conjunto haga otra "gran" campaña, "como la anterior, la anterior y la anterior".

"Todos sabéis que normalmente los fichajes no son cosa de los últimos meses, son de prácticamente toda la temporada. Nuestros técnicos trabajan todo el año en reforzar al equipo la temporada siguiente y nosotros estamos todavía en ello", explicó tras la presentación del acuerdo de patrocinio por dos años entre el Atlético de Madrid y la empresa Plus 500.

"Cerca están muchos (fichajes), pero hay veces que estás tan cerca que la lejanía es muy cercana. Seguimos trabajando en ellos e intentamos hacer un equipo bueno, que sea competitivo y que tenga que luchar por todo lo que tiene que luchar el Atlético", valoró Cerezo, de cuyo equipo han salido ya tres futbolistas titulares el pasado curso: Mario Mandzukic, Joao Miranda y Arda Turan.

"Indiscutiblemente han salido importantes y buenísimos jugadores y también van a llegar importantes y buenísimos jugadores. La temporada la afrontamos muy bien. Hoy he tenido la oportunidad de ver a los jugadores y al entrenador y vienen ilusionados de hacer otra gran temporada como la anterior, la anterior y la anterior".

En ese sentido, sobre las bajas en el equipo, Cerezo insistió en su "teoría": "El Atlético no es un club vendedor, es un club comprador. Lo que pasa es que los jugadores juegan donde quieren jugar. Y cuando un jugador quiere jugar en un equipo hay muy pocas posibilidades de retenerle. Yo diría que casi ninguna".

"Desde que se ganó la Liga han salido jugadores, pero también hay algunos que han suplido muy bien a los que se han marchado. No es un tema que me preocupe", continuó el presidente, que recordó que hay equipos que "les pagan muchísimo más" de lo que les puede pagar el Atlético y "se marchan", pero "eso no quita que vengan jugadores con la mismas características y que puedan hacerlo incluso mejor".

Al Atlético ya ha llegado el argentino Luciano Vietto y aún se espera el anuncio oficial del fichaje del colombiano Jackson Martínez. "Las cosas llevan su tiempo y lo de cada jugador necesita su tiempo. Es una cosa muy normal. Un jugador tiene sus pretensiones, los clubes también y esto no se hace en 24 horas".

Por último, Cerezo se refirió a la situación del mexicano Raúl Jiménez, con un futuro incierto en el Atlético tras la llegada de ambos delanteros: "De momento, todavía no hay absolutamente nada (de su salida del club). Habrá que esperar. Jiménez es un magnífico jugador y en un principio se cuenta con él".