Brahim: “Vuelvo para triunfar”

Brahim Díaz aseguró en la rueda de prensa de su presentación como jugador del Real Madrid que vuelve, después de tres temporadas cedido en el Milan, “para triunfar” y tras madurar “mucho dentro y fuera del campo” en su etapa en Italia.

Volver para quedarse

“La competencia está y eso es bueno; para el entrenador y para el Real Madrid. Vuelvo para triunfar, pero con trabajo y con humildad para aprender del vestuario que hay aquí”, dijo. “Me han servido de mucho estos tres años en el Milan. He madurado mucho dentro y fuera del campo. Veremos a un Brahim que viene con ganas de triunfar en el Madrid y para eso vuelvo”, añadió.

Además, desveló que volver al Real Madrid era su primera opción cuando estaba cedido en el Milan. “Cuando estaba en el Milan solo intentaba dar lo mejor para el Milan, porque es un club histórico. Ahora tengo la oportunidad de estar aquí, que siempre ha sido mi primera opción”, declaró.

“Estoy muy agradecido al Milan porque me ha hecho crecer, hemos ganado una Serie A, hemos llegado a semifinales de ‘Champions’... esta oportunidad ha surgido a final de temporada y estoy muy feliz de estar aquí”, completó.

Bajo presión en el mejor club del mundo

Brahim que reconoció la exigencia que recae en los jugadores de ataque tras las salidas del francés Karim Benzema y del español Marco Asensio, a la vez que rehuyó de hablar de competencia por un puesto con el brasileño Rodrygo Goes.

“Son dos grandes jugadores (Benzema, Asensio). Evidentemente hay una presión, pero eso es lo bonito. Hay que dar la mejor versión de uno mismo y seguro que estaremos al nivel para representar al Real Madrid como el mejor club del mundo”, aseguró.

“Se trata de hacer lo mejor para el equipo. De dar la mejor versión. Rodrygo es un gran jugador, tiene un talento increíble y me llevo bastante bien con él”, comentó sobre la disputa por la titularidad con el brasileño.

Por otro lado, desveló que aún no ha hablado con su nuevo técnico, el italiano Carlo Ancelotti, a la vez que se mostró “muy contento de poder trabajar con él”

Además, no quiso valorar si le gustaría compartir vestuario con el francés Kylian Mbappé. “No creo que sea el momento. Hoy es mi día. Me imaginaba la pregunta… pero estoy contento de estar aquí y quién esté en el vestuario estará bien. Hay que respetar al jugador, al club y no es el momento de hablar de esto”, dijo.

No ser suplente de lujo

Brahim habló también del rol que puede ocupar en la plantilla del Real Madrid. “Soy un afortunado por poder jugar con ambas piernas. La mejor posición es dónde me ponga el entrenador. Puedo jugar en las tres posiciones de ataque, el medio campo… Donde me ponga el entrenador ahí estaré a gusto”, comentó.

“Asensio es un gran jugador y un gran compañero. No se trata de ser suplente de lujo, se trata de dar lo máximo por el Real Madrid”, añadió sobre la comparación con Asensio. El futbolista explicó también en qué le ha ayudado la cesión de tres años para sentirse “más preparado”.

“Han sido tres temporadas en el Milan con una exigencia bastante alta. Y creo que hemos estado a la altura, hemos devuelto al Milan esa alegría e ilusión. Estoy muy contento de todo lo que he hecho allí. Llegué siendo un niño, con talento, pero ahora tengo más minutos jugados y eso te hace ser más duro”, aseguró.

“He tenido el privilegio de jugar en las tres grandes Ligas, pero en diferentes momentos de mi carrera. La Premier es un poco más física, en España hay más juego técnico, balón al pie… y en Italia es todo más táctico; por ponerte alguna diferencia. Estas experiencias me han venido bien para formarme”, comentó.

Por otro lado, Brahim valoró sus posibilidades de ser convocado por la selección absoluta de España, a la vez que Marruecos, lugar de nacimiento de su padre, intenta que lo haga con ellos.

“Siempre es un orgullo ir a la selección, pero no es el momento de hablar de esto. Quiero hablar del Madrid y de mi vuelta, pero, obviamente, haciéndolo bien en el club llegarán las oportunidades”, declaró