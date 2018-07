Del Bosque critica la actitud de Costa: "No me ha gustado lo que hizo con el Chelsea"

Del Bosque lamenta la sanción a Diego Costa en la Premier tras el partido contra el Arsenal: "No es algo edificante". Eso sí, asegura que no va convocado con la Selección porque cumple sanción. Sobre la vuelta de Morata: "Tiene que dar mucho más de lo que ha dado". Vuelve Thiago: "Le tenemos alta estima". El seleccionador ha dado la lista para Luxemburgo y Ucrania.

Vicente del Bosque, seleccionador español, fue crítico con el comportamiento en el campo de Diego Costa, por el que fue sancionado en Inglaterra, pero explicó que su ausencia en la convocatoria para medirse a Luxemburgo y Ucrania es por el partido de sanción que tiene con la Roja.

Diego Costa fue protagonista en el duelo del Chelsea ante el Arsenal por un duelo al límite de lo legal con los centrales del rival, el francés Laurent Koscielny y el brasileño Gabriel, que acabó con la expulsión del último.

Posteriormente, la Federación inglesa le sancionó con tres partidos a Diego Costa por un comportamiento que fue criticado por Del Bosque. "No hay que hacer algo edificante por lo que fue sancionado, no fue bonito. Desde luego que no me gustó".

El seleccionador español dejó claro que la ausencia de su convocatoria de Diego Costa es por el partido de sanción por acumulación de tarjetas que debe cumplir en Logroño.

"Estaba decidido que no vendría desde el momento en que vio la amarilla en el último partido. No nos ha influido en la decisión la expulsión en la Premier. No es algo edificante. No, no me ha gustado lo que hizo con el Chelsea, aunque seguiremos contando con él, si sigue jugando como lo está haciendo", dijo el seleccionador.