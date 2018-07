Boquete: "Tener que escuchar 'Necesito una mujer para que me haga un café', aunque sea en broma, no nos hace gracia"

El primer Mundial que ha jugado la selección española femenina está terminando en rebelión. Las españolas cayeron a las primeras de cambio: volvieron con un empate ante Costa Rica y dos derrotas ante Brasil y Corea pero, sobre todo, regresaron con muchas ganas de hablar. El equipo de Deportes de Antena 3 ha estado con todas las chicas que han querido quejarse de la mala preparación que tuvieron. Todas critican duramente a su seleccionador, Ignacio Quereda.

La estrella del equipo, Vero Boquete, de las pocas que se ganan la vida con el fútbol, va incluso a más. La jugadora del Bayern de Múnich, nuestra gran esperanza cuando empezó todo y nadie sabía lo que pasaba de verdad ahí dentro, denuncia el trato recibido. "Tener que escuchar 'Necesito una mujer para que me haga un café', aunque sea en broma, no nos hace gracia", asegura. "Esos son comentarios a los que él no le da importancia. Y no son normales, en un mundo en el que nosotras ya tenemos bastantes trabas como es el fútbol", añade.

Las jugadoras, en general, acusan a Quereda de anticuado en sus métodos, de no haber preparado bien el campeonato y de dirigirse a ellas de forma poco profesional. "Hemos aguantado por miedo a respresalias", asegura Boquete. Su compañera Leire Landa le califica de "persona fría y controladora" y revela que el seleccionador le espetó a una jugadora en pleno entrenamiento: "Te sobran siete kilos".

Las 23 internacionales piden ahora a la Federación Española de Fútbol una respuesta contundente. "Que el seleccionador dimita" porque "es como una piedra en el camino que impide caminar más rápido", explican Sandra Paños e Ivana Andrés. Si la situación se enquista, las jugadores avisan de que pasarán del motín al plante. Ruth García afirma que todas irán "con una idea a muerte". "Sabemos que si el seleccionador continúa, en la siguiente convocatoria no estaremos", revela.