Benzema y Asensio lideran una victoria cómoda ante el Alavés y el Madrid sigue lanzado hacia LaLiga

Muy poco le ha hecho falta al Real Madrid de Zidane para ganar al Alavés. Un gol de Benzema en el minuto 11, tras penalti sobre Mendy, tumbó a un Alavés que generó peligro sin premio en Valdebebas.

Ximo Navarro contactó por detrás con el pie derecho de Mendy, que cayó en el área y Jesús Gil Manzano no dudó para señalar penalti. Una pena máxima que no falló Benzema, sumando así el tercer encuentro consecutivo en el que el Madrid abre la lata gracias a un tanto desde los once metros, según el dato de MisterChip.

No obstante, el Alavés siguió generando peligro, obligando a Courtois a realizar una gran estirada para seguir lanzado hacia el Zamora de LaLiga. En ataque, Mendy y Rodrygo dejaron buenas señales con sus constantes asociaciones.

En la segunda parte, el guión se volvió más favorable al Real Madrid. Asensio resolvió un contragolpe conducido por Benzema en el minuto 50, un segundo tanto que sumió al encuentro en un letargo soso y predecible.

La presión vuelve al lado del Barcelona, que afronta otro partido decisivo contra el Valladolid en el Camp Nou, donde no podrá fallar de nuevo en esta constante lucha por el campeonato en su recta final.