Benítez: "Ganar títulos no me quita el sueño"

El entrenador del Real Madrid, se ha mostrado "ilusionado" por su debut oficial en El Molinón, y ha confirmado que no buscan ningún '9' antes del cierre del mercado de fichajes.

"No me sorprende que el Real Madrid tenga necesidad de ganar la Liga, la 'Champions' y la Copa. Afrontamos cada competición con la idea de ganarla. Es el club más laureado del mundo y debe seguir siendo así. Para mí es un gran desafío estar en el club más importante del mundo y no es una sorpresa que tengamos que ir a ganar títulos. Entra dentro de lo normal y no es una presión añadida ni me quita el sueño", afirmó, mientras que apuntó que cuenta con las "herramientas necesarias" para "competir" y "tratar de ganar"

Como fórmula indispensable para cumplir con el "sentir del socio y del aficionado", el madrileño cree que es de suma importancia sentar unos principios desde el inicio en el partido contra el Sporting de Gijón, en lo que es su debut y su regreso al fútbol español once años después.

"El socio quiere que ganemos la Liga pero también la 'Champions' y la Copa. En eso estamos. Para ganar la Liga hay que empezar haciéndolo bien contra el Sporting y sentar las bases. Hay que intentar ganar cada partido y el primero es el de Liga", apuntó.

Respecto a los rivales a batir, el preparador español mete en la quiniela a Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla y Valencia, equipos que robarán puntos a Madrid y Barça por el título de Liga. "Antes se ganaba la Liga con 78 puntos y ahora se necesitan más. Se van a perder más puntos y estos equipos harán que empatemos o perdamos más partidos. Son equipos fuertes pero lo importante es afrontar cada partido con la idea de que podemos ganarlos", indicó.

En ese sentido, Benítez se siente capacitado para arrebatar la hegemonía que posee actualmente el FC Barcelona y volver a ganar un título que el equipo blanco no levanta desde 2012. "Somos capaces de ganar títulos porque somos el Madrid, un equipo impresionante y con una plantilla muy competitiva. Nosotros tenemos que trabajar muy duro todos los días para conseguir los objetivos", señaló.

El exentrenador de Liverpool o Inter de Milán, entre otros, prefirió no dar a conocer sus planes más inmediatos ante la primera jornada contra el Sporting de Gijón como método de mantener la competitividad entre sus hombres. "No suelo decir la alineación. Trabajamos con todos los jugadores para que sientan que pueden ser titulares y mantenga el nivel de competitividad entre ellos mismos", manifestó.

Así, no confirmó si será Carvajal o Danilo el que ocupe el puesto de lateral derecho aunque sí anunció que va a otorgar "libertad con orden" a los jugadores más talentosos que ocupan los puestos de ataque. "Los de arriba son ofensivos, con talento y tienen libertad de moverse hacia dónde crean que van a ser más efectivos", recalcó, al mismo tiempo que indicó que "el poderío físico y el talento" que posee Bale hace que parta con ventaja en la idea de fluir con movimiento por todo el ataque.

En esa misma línea, Benítez se pronunció sobre Keylor Navas, un "profesional inteligente" con el que está "encantado de la vida", y sobre Casemiro, al que considera "fundamental" y al que retó a estar "preparado" para cuando le toque jugar para "aportar al equipo lo que necesita" mediante su "agresividad y calidad"