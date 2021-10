El Barcelona está en situación ruinosa

"Lo que podemos constatar es que ha habido una gestión nefasta en las juntas directivas anteriores". No había planificación, se improvisaban las decisiones y se compraban jugadores de forma alocada. Así resume el CEO del Fútbol Club Barcelona, Ferran Reverter, los resultados de la ‘Due Diligence’ financiera del Barça presentada hoy. Los datos explican la delicada situación económica del Barcelona en este momento.

Reverter también ha destacado lo complicado que ha sido realizar esta auditoria debido a la falta de información. La tarea, ha dicho, “ha sido muy laboriosa”.

Un club sin control y una gestión nefasta

"Ha habido una falta de control y gobernanza. Un club parado y con una dificultad muy grande para poder operar. En abril no había dinero en la caja". Así ha resumido Ferrán Reverter la situación en la que la nueva junta directiva se ha encontrado el FC Barcelona tras la gestión de Josep María Bartomeu.

“Nos hemos encontrado un patrimonio negativo. Nuestra junta ha elaborado un plan de viabilidad estratégico para salvar el club”.

Reverter ha explicado que algunas operaciones realizadas por la anterior dirección, como la venta de Neymar, la operación Cillessen-Neto y la de Arthur-Pjanic, han repercutido muy negativamente en las cuentas del club. “Si aislásemos estas tres operaciones, los gastos habrían crecido exponencialmente hasta un 55%. Antes de iniciar su obra más importante de la historia (el Espai Barça), el club ya perdía dinero".

El CEO del Barça ha asegurado que el club fichaba jugadores sin tener los recursos para hacerlo. Para fichar a Antoine Griezmann, ha dicho Reverter, se pidió un crédito de 85 millones de euros. La contratación de Coutinho tuvo un sobre coste financiero de 16,6 millones de euros.

Sueldos disparados y otras causas del desastre

"La masa salarial, de no ser por nosotros, sería de 835 millones de euros, un 108% de los ingresos del club. Las causas fueron las incorporaciones de tres de los cinco fichajes más costosos de la historia del Barça. También los contratos nuevos y renovaciones de la plantilla con salarios crecientes, que equivalieron a 47 millones de euros diferidos. Hubo de un 20% a un 33% destinado a comisiones, cuando lo habitual ronda el 5%".

En resumen, el Barcelona pierde dinero, entre otros motivos, por los sueldos desproporcionados que perciben sus futbolistas. "Entre 2016 y 2020 se incrementaron los sueldos en un 61%. Ese 61% podría ser la masa salarial de la Juventus". Si no hubiésemos intervenido, ahora nuestra masa salarial sería de 835 millones de euros. Un 108% de nuestro presupuesto".

En cuanto a la evolución de la deuda, con el criterio anterior se situaba en 976 millones de euros en marzo, con el nuevo criterio aprobado por la Liga, disminuye a 675 millones de euros".

"Las consecuencias son claras: un modelo deportivo no sostenible, con tan solo un jugador de La Masía consolidado en el primer equipo, una masa salarial disparada, siendo la más alta del mercado, un incremento de la deuda y la dificultad para encontrar salida a nuestros jugadores".

Reverter califica de nefasta la gestión de las anteriores juntas directivas. "No había planificación. Improvisación total, sobre todo en el Espai Barça. También en la compra de jugadores de manera alocada".

Tampoco debemos olvidar que la crisis del coronavirus afectó de forma notable al mundo del fútbol. También al FC Barcelona. El Covid tuvo un coste de 43 millones de euros en la temporada 2019/20 y de 65 millones de euros en la 2021/22, según ha detallado Reverter. El impacto del Covid se entiende con la falta de ticketing, de la venta de merchandising, de giras, etc., pero “aunque no hubiese habido Covid, el Barça habría tenido pérdidas".

Sobrecoste en las obras de Camp Nou

Reverter ha desvelado que “se esperaba acabar el Camp Nou en 2021 con un presupuesto de 600 millones de euros. Se han acabado 35 estadios en Europa con un presupuesto medio de 900 millones de euros, por lo que la cifra inicial era inviable".

El CEO azulgrana también ha dicho que las instalaciones del club están muy deterioradas. “El Camp Nou contaba con más de 900 patologías que hacían inviable abrir el estadio en la fase final de la temporada pasada".

Presuntas irregularidades

Reverte ha puesto en valor el ejercicio de transparencia que está realizando la junta directiva que preside Joan Laporta y admite que no saben “si lo peor está por salir o no”. Entre otras cosas ha hablado de pagos fraccionados o “pagos injustificados a periodistas que han salido del club y desde la Confederación de Peñas", pero serán los servicios jurídicos del club los que determinen “si se cometieron delitos o no".

De hecho, sigue en marcha una investigación interna centrada en el Espai Barça, intermediarios y proveedores. “Dejémosles trabaja”, ha pedido Reverter. "Todavía no hemos decidido si emprenderemos una acción de responsabilidad sobre la junta directiva anterior".

Los planes para el futuro

Reverter confía plenamente en el proyecto de la nueva junta directiva. Incluso ha dicho que el Barcelona podría fichar en el próximo mercado de invierno si fuera necesario, aunque seguirán trabajando en reducir la masa salarial. El objetivo es volver a generar beneficios a finales de este año y, según sus cálculos, el club regresará a su patrimonio habitual a partir del quinto año, pero generarán beneficios desde ya. El CEO del Barcelona ha descartado la posibilidad de que el club se convierta en Sociedad Anónima Deportiva.

Su plan estratégico es conservador y no contempla la puesta en marcha de la Superliga, aunque Reverter ha insistido en que la UEFA va en dirección opuesta a los intereses de algunos clubes. En cuanto al ´fair play’ impuesto por LaLiga, el Barcelona entiende que es muy restrictivo y supone un agravio comparativo respecto a otras ligas europeas. Todavía no han calculado el daño que la salida de Leo Messi puede causar en los ingresos del club y en su imagen de marca.

Asamblea de Compromisarios el 17 de octubre

Esta auditoría ha permitido poner nota a la gestión del expresidente Bartomeu. Sus resultados se han conocido a menos de dos semanas de la Asamblea de Socios Compromisarios que tendrá lugar el próximo 17 de octubre.